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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Замминистра просвещения анонсировал запуск портала психологической помощи

26 сентября 2023, 09:32
В ближайшем будущем в России появится специальный онлайн-сервис, который позволит школьникам получать консультации психологов удаленно. О запуске этого портала на Восточном экономическом форуме-23 объявил замминистра просвещения Александр Бугаев.

Психолог Лилия Шувалова, которая также является преподавателем кафедры киберспорта Университета «Синергия», рассказала ИА RuNews24.ru о важности психологической помощи для школьников и некоторых сложностях, с которыми столкнутся организаторы данного проекта, пишет ИА RuNews24.ru

Психологическая помощь и поддержка в школьной системе образования не является новым явлением, так как это практикуется уже много лет. Стоит отметить, что здоровье ребенка включает не только его физическое состояние и отсутствие болезней, но и его душевное и социальное благополучие. Высокий уровень стресса и тревожности, связанный с подготовкой и сдачей выпускных экзаменов, «гонка» за хорошими оценками или адаптация в новом коллективе — это лишь некоторые из факторов, которые могут оказывать влияние на гармоничное развитие личности ребенка. Все эти аспекты требуют контроля со стороны компетентных специалистов, включая школьных психологов.

Понимание своих эмоций и осознание своего «Я» являются важными процессами, особенно в период подросткового возраста, когда происходят гормональные изменения. Эти факторы могут влиять на успеваемость ребенка, делая его замкнутым или чрезмерно эмоциональным. Поэтому необходим грамотный подход к работе с учеником со стороны педагогов и учет всех этих факторов.

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