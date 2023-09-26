Замминистра просвещения анонсировал запуск портала психологической помощи

Психологическая помощь и поддержка в школьной системе образования не является новым явлением, так как это практикуется уже много лет. Стоит отметить, что здоровье ребенка включает не только его физическое состояние и отсутствие болезней, но и его душевное и социальное благополучие. Высокий уровень стресса и тревожности, связанный с подготовкой и сдачей выпускных экзаменов, «гонка» за хорошими оценками или адаптация в новом коллективе — это лишь некоторые из факторов, которые могут оказывать влияние на гармоничное развитие личности ребенка. Все эти аспекты требуют контроля со стороны компетентных специалистов, включая школьных психологов.