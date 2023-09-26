За Тюменским драматическим театром полыхает пожар

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Во дворе Тюменского драматического театра загорелись старые декорации.
«Во дворе театра распиливали старые декорации, от искры они немножко загорелись. Так как часть декораций была из пластика, поэтому и дым черный. Потушили все оперативно, никто и ничто не пострадало», приводит слова директора театра Сергея Осинцева Телеграм-канал «Царская ложа».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в Гилевской роще загорелся и взорвался электросамокат. Его владелец успел отбежать от двухколесного транспорта и не пострадал.