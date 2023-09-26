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За Тюменским драматическим театром полыхает пожар

За Тюменским драматическим театром полыхает пожар

26 сентября 2023, 08:16
Фото: 1MI
Во дворе театра загорелись старые декорации. В этот момент их распиливали рабочие.

Во дворе Тюменского драматического театра загорелись старые декорации.

«Во дворе театра распиливали старые декорации, от искры они немножко загорелись. Так как часть декораций была из пластика, поэтому и дым черный. Потушили все оперативно, никто и ничто не пострадало», приводит слова директора театра Сергея Осинцева Телеграм-канал «Царская ложа».
Фото: Телеграм-канал "ЧС Тюмень"

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в Гилевской роще загорелся и взорвался электросамокат. Его владелец успел отбежать от двухколесного транспорта и не пострадал.

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#Происшествия#Тюмень#Пожар#Театр#Любовь Селезнева
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