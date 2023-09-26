«Я этого не делал»: почему тюменского пенсионера осудили за драку с полицейским

Однако сторона защиты находит интересным факт того, что изначально Волковицкий завил, что его ударили в челюсть, но позже в судебно-медицинской экспертизе уже фигурировала травма в височной части лица. Было указано, что на этом участке имеется кровоподтек, однако его наличие не подтверждает результат осмотра врача, к которому в первую очередь обратился полицейский. Также в деле нет фотографии, на которой была бы зафиксирована эта травма.