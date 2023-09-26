«Я этого не делал»: почему тюменского пенсионера осудили за драку с полицейским

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Во второй раз для Александра Черепанова прозвучал обвинительный приговор по делу об избиении подполковника полиции Вячеслава Волковицкого. Ленинский районный суд приговорил пенсионера к штрафу в размере 5 тысяч рублей. После первого судебного решения адвокат смог оспорить вердикт судьи, сегодня приговор был аналогичным. Какие доказательства предоставила сторона обвинения и почему сторона защиты считает дело «притянутым за уши»?
Сегодня, выступая перед судом на финальном заседании, Черепанов подчеркнул, что не наносил увечий подполковнику Волковицкому.
«Я — коммунист. Строго действую на основании Устава, Программы РКРП (б)-КПСС и Конституции РФ. Поэтому власть страшно недовольна тем, что я независим, со мной невозможно договориться, если это расходится с Программой партии, с моими принципами, если предложения, вносимые властью, рассчитаны на ущемление интересов рабочего класса, трудящихся, всех, кто живёт своим трудом, большинства молодёжи и пенсионеров. Не даю власти заниматься коррупцией, разоблачаю чиновников, которые этим занимаются. Поэтому „Единая Россия“, губернатор и правительство области, администрация города применяют с 2007 года все недозволенные антиконституционные методы против моего избрания депутатом Тюменской областной Думы», — сказал Черепанов.
В ходе своей речи глава тюменского РКРП несколько ра подчеркивал, что в день происшествия ему стало плохо и он просил полицейских оказать ему помощь, однако добиться вызова врачей мужчине не удалось.
«Ещё раз заявляю, что я не виноват, не наносил телесных повреждений Волковицкому В. С. Допустимых доказательств, подтверждающих мою вину, судом не установлено. Это говорит о том, что я не совершал уголовно наказуемого деяния. На основании вышесказанного считаю, единственным законным постановлением суда будет вынесение оправдательного приговора», — считает коммунист.
Одним из материалов дела Черепанова является видеоролик «Нашего города» на котором запечатлено, как главу тюменских коммунистов под руки ведут в полицейскую машину, после чего и происходит «удар».
По версии обвинения, рука Черепанова в красной кофте наносит удар в лицо подполковника, который стоит ближе к камере. Сам коммунист до сих пор отрицает факт умышленного выпада в сторону полицейского.
«Меня повалили на спину в машине, я пытался встать. Дя, я мог случайно его задеть. Но мне в тот момент стало плохо, меня скрутили и посадили в машину. Мне держали руки и ноги, я кричал жене, что мне нужна медицинская помощь. Понимаете ситуацию? Я не бил его!», — уверенно заявляет Черепанов.
Однако подполковник Волковицкий, который при текущем рассмотрении дела лишь раз появлялся в здании суда, заявлял, что удар ему нанесли умышленно, хотя позже признался, что события того дня помнит смутно и попросил ссылаться на показания данные в день происшествия — 7 ноября 2020 года.
«Ваша честь, я уже устал, я уже просто устал. Я не буду отвечать на эти вопросы. Я твердо буду придерживаться этой позиции и не буду менять свои показания. Сначала он едва не ударил меня ногой, но это была случайность, а потом он ударил меня кулаком в висок. Подробностей я уже не помню», — заявил Волковицкий.
Однако сторона защиты находит интересным факт того, что изначально Волковицкий завил, что его ударили в челюсть, но позже в судебно-медицинской экспертизе уже фигурировала травма в височной части лица. Было указано, что на этом участке имеется кровоподтек, однако его наличие не подтверждает результат осмотра врача, к которому в первую очередь обратился полицейский. Также в деле нет фотографии, на которой была бы зафиксирована эта травма.
«Мы заметили множественные расхождения в показаниях Волковицкого и в событиях, которые запечатлены на видео», — говорит Павел Руснаков, адвокат Александра Черепанова.
Как минимум трижды сторона защиты и сам Черепанов заявляли отвод председательствующей судье, однако в каждом из них было отказано.
«Судья Асадуллина также не приняла никаких мер для обеспечения явки сотрудников полиции на судебные заседания для показа им видео, несмотря на то, что обещала, что пока они не посмотрят видео не будут начаты прения сторон. А по сути судья Асадуллина А.А. специально сорвала показ видео полицейским, т. к. видео разоблачают их показания», — считает Черепанов.
Был и другой инцидент — Руснаков заявлял возражение против действий судьи, чтобы ему позволили самим зачитывать документы стороны защиты. Но судья оценила это как отвод себе и прокурору.
«Черепанов пояснил, что это вовсе не отвод, но судья все равно ушла в совещательную комнату рассматривать только отвод», — рассказал адвокат.
Также на одном из заседаний из зала суда без объяснений причины выбежал прокурор. Это произошло, после того, как Черепанов заявил отвод и прокурору, который шумно поддержали слушатели дела, поддерживающие коммуниста. Под шум толпы прокурор покинула зал суда.
В целом, защитники Черепанова отмечают, что суд изначально взял обвинительный уклон, а потому приговор был вполне ожидаем.
«Суд шел с явным обвинительным уклоном. Хорошо видно, что позиция прокуратуры и суда направлена в большей степени на обвинительное заключение. Оправдывать Александра Киприяновича явно не намеревались», — рассказал «Нашему городу» Михаил Савелков, секретарь Тюменского обкома РКРП.
Сейчас адвокат Черепанова намерен вновь оспорить приговор суда. При успешной апелляции будет назначено третье рассмотрение дела.
«Апелляцию будем подавать в Тюменский областной суд. Черепанов не согласен с приговором и готов дойти до комитета по правам человека при ООН», — отметил Руснаков.
Надежда на оправдательный приговор нового рассмотрение имеется, так как, по мнению стороны защиты, основой обвинение Черепанова стало желание воспрепятствовать его попытки податься в областную Думу. Сейчас коммунист заявляет открыто — депутатом он быть не намерен. Однако сейчас на нем все же «висит» обвинительный приговор по уголовному делу и 30 тысяч штрафа.