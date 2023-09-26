nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Выставка философии и алхимии откроется в Тюмени в конце сентября

Выставка философии и алхимии откроется в Тюмени в конце сентября

26 сентября 2023, 04:28
Фото: ВКонтакте "Контора пароходства"
Выставка «Opus magnum» посвящена тесному сплетению философии и алхимии. Посетить ее можно будет до 19 ноября.

Открытие выставки «Opus Magnum» состоится 28 сентября в Тюмени в «Конторе пароходства». Она будет открыта для посещения до 19 ноября с 11 утра до 21 часа вечера. Вход открыт для тюменцев и гостей города старше 16 лет.

Автор выставки — иллюстратор Виктория Ива из Санкт-Петербурга, куратор — тюменская художница Александра Жернова. Экспозицию составляют гравюры по мотивам эпохи Средневековья, алхимии и карт Таро.

В конце сентября в Тюмени состоится кинопоказ драмы «Эта замечательная жизнь»
Узнать подробнее

Только в день открытия художница будет рассказывать об экспозиции, а на протяжении всех дней работы выставки будут доступны бесплатный аудиогид и медиации — интерактивы, во время которых участники могут поделиться впечатлениями и эмоциями, обсудить увиденное.

Читайте также:
В Тюмени открылась выставка, посвященная Владимиру ЖириновскомуТюменский филармонический оркестр выступит на сценах МосквыБрусника и команда художников «На горе» реализовали арт-проект «Как с открытки»
#Общество#Культура#Тюмень#Искусство#Выставка#Художники#Выставки#Современное искусство#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Пережиток прошлого?»: пора ли отменить школьную форму в Тюмени
Сегодня, 06:12
Полицейские арестовали смотрящего за Ишимом и сами пошли под суд
Вчера, 05:02
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 26 сентября
Сегодня, 02:52
В Тюмени на Маяке маленькие дети крадут вещи из незакрытых автомобилей
Вчера, 16:54
«Красота требует денег»: в Тюмени подскочили цены на бьюти-средства
Вчера, 10:06
«5 лет без денег»: раненый боец СВО не может получить заслуженную зарплату
Вчера, 09:06