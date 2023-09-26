Выставка философии и алхимии откроется в Тюмени в конце сентября

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Открытие выставки «Opus Magnum» состоится 28 сентября в Тюмени в «Конторе пароходства». Она будет открыта для посещения до 19 ноября с 11 утра до 21 часа вечера. Вход открыт для тюменцев и гостей города старше 16 лет.
Автор выставки — иллюстратор Виктория Ива из Санкт-Петербурга, куратор — тюменская художница Александра Жернова. Экспозицию составляют гравюры по мотивам эпохи Средневековья, алхимии и карт Таро.
Только в день открытия художница будет рассказывать об экспозиции, а на протяжении всех дней работы выставки будут доступны бесплатный аудиогид и медиации — интерактивы, во время которых участники могут поделиться впечатлениями и эмоциями, обсудить увиденное.