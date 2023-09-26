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Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

В воздухе обнаружили диоксид азота

В воздухе Тюмени выявили превышение концентрации вредных веществ

26 сентября 2023, 14:21
Фото: 1MI
В воздухе обнаружили диоксид азота
В областной столице зарегистрировано превышение концентрации вредных веществ. Эксперты взяли пробы воздуха 26 сентября.

По данным информцентра правительства Тюменской области, в Тюмени превышена концентрация диоксида азота.

«В пробах, отобранных в Тюмени, установлено превышение по содержанию азота диоксида — 1,25 ПДК (фактическое содержание в воздухе 0,25 мг/м3 при ПДК 0,20 мг/м3)», — сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Утром тюменцы пожаловались на запах гари в нескольких районах. Запах гари ощущали в центральной части города, Лесобазе, Плеханово, Московском тракте. Около города пожаров нет.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Пробы воздуха
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