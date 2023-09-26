В воздухе Тюмени выявили превышение концентрации вредных веществ

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
По данным информцентра правительства Тюменской области, в Тюмени превышена концентрация диоксида азота.
«В пробах, отобранных в Тюмени, установлено превышение по содержанию азота диоксида — 1,25 ПДК (фактическое содержание в воздухе 0,25 мг/м3 при ПДК 0,20 мг/м3)», — сообщили в управлении Роспотребнадзора.
Утром тюменцы пожаловались на запах гари в нескольких районах. Запах гари ощущали в центральной части города, Лесобазе, Плеханово, Московском тракте. Около города пожаров нет.