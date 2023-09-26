В Тюменской области из-за вспышки гриппа закрыли почти 400 классов

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В Тюменской области продолжает нарастать активность вирусов гриппа и ОРВИ, из-за чего в образовательных учреждениях порог заболеваемости значительно превышен.
«Приостановка образовательного процесса в классах осуществляется при отсутствии 20% и более детей по причине болезни», — отметили в Оперативном штабе Тюменской области.
Сейчас закрыты на карантин 384 класса, дети учатся на «удаленке».
Напомним, ранее «Наш Город» писал о планах Роспотребназдора: 20 сентября оснований для перевода учащихся на дистанционный формат не было. Однако, на тот момент в медучреждениях начал вводиться масочный режим.