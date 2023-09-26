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Posted 26 сентября 2023, 06:09

Published 26 сентября 2023, 06:09

Modified 26 сентября 2023, 06:11

Updated 26 сентября 2023, 06:11

В Тюменской области из-за вспышки гриппа закрыли почти 400 классов

В Тюменской области из-за вспышки гриппа закрыли почти 400 классов

26 сентября 2023, 06:09
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
На «удаленку» отправили 384 класса. В каждом из них отсутствуют более 20 процентов учеников.

В Тюменской области продолжает нарастать активность вирусов гриппа и ОРВИ, из-за чего в образовательных учреждениях порог заболеваемости значительно превышен.

«Приостановка образовательного процесса в классах осуществляется при отсутствии 20% и более детей по причине болезни», — отметили в Оперативном штабе Тюменской области.

Сейчас закрыты на карантин 384 класса, дети учатся на «удаленке».

Напомним, ранее «Наш Город» писал о планах Роспотребназдора: 20 сентября оснований для перевода учащихся на дистанционный формат не было. Однако, на тот момент в медучреждениях начал вводиться масочный режим.

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#Общество#Коронавирус#Болезни#Тюменская область#Школьники#Школы#Грипп#Карантин
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