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В Тюменской области два месяца ищут пропавшего мужчину

В Тюменской области два месяца ищут пропавшего мужчину

26 сентября 2023, 03:14
Фото: 1MI
27 июля Илья Захаров перестал выходить на связь. Подходит к концу сентябрь, но о местонахождении мужчины до сих пор ничего не известно.

Тюменец Илья Захаров из СНТ Янтарь пропал 27 июля и с тех пор его поиски не прекращаются. Во что он был одет в день исчезновения и куда мог уйти — неизвестно.

Единственная имеющаяся информация о 27-летнем мужчине — рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы и серые глаза.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что вчера утром из дома в поселке Винзили ушел 13-летний мальчик. Волонтеры поискового отряда ищут обоих пропавших до сих пор.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Волонтеры#Поиск людей#Поиск человека#Пропал человек#Любовь Селезнева
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