В Тюменской области два месяца ищут пропавшего мужчину

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
Тюменец Илья Захаров из СНТ Янтарь пропал 27 июля и с тех пор его поиски не прекращаются. Во что он был одет в день исчезновения и куда мог уйти — неизвестно.
Единственная имеющаяся информация о 27-летнем мужчине — рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы и серые глаза.
Ранее «Наш Город» писал, что вчера утром из дома в поселке Винзили ушел 13-летний мальчик. Волонтеры поискового отряда ищут обоих пропавших до сих пор.