В Тюмени пройдет проверка работы систем оповещения о ЧС

В первую очередь, нужно включить радиоприемник и телевизор, проверить СМС-сообщения, чтобы узнать информацию о чрезвычайном происшествии и о том, как обезопасить себя. Действовать нужно строго в соответствии с озвученной инструкцией. Далее нужно предупредить родных, знакомых и соседей. Телевизор и радиоприемник должны оставаться включенными, чтобы получать дополнительную информацию.