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Published Сегодня, 07:03

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В Тюмени пройдет проверка работы систем оповещения о ЧС

В Тюмени пройдет проверка работы систем оповещения о ЧС

26 сентября 2023, 07:03
Фото: 1MI
Проверка будет проведена 4 октября. Тюменцам пояснили, какие действия нужно выполнить.

4 октября в Тюмени будет проведена проверка работоспособности системы оповещения населения о ЧС. В департаменте безопасности жизнедеятельности предупредили, что проверка будет проводиться с 10:40 до 10:53, а также рассказали, какие действия необходимо выполнить при срабатывании сигнала.

В первую очередь, нужно включить радиоприемник и телевизор, проверить СМС-сообщения, чтобы узнать информацию о чрезвычайном происшествии и о том, как обезопасить себя. Действовать нужно строго в соответствии с озвученной инструкцией. Далее нужно предупредить родных, знакомых и соседей. Телевизор и радиоприемник должны оставаться включенными, чтобы получать дополнительную информацию.

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#Общество#Тюмень#Тюменцы#Проверки#Системы оповещения#Предупреждение#Любовь Селезнева
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