В Тюмени пройдет проверка работы систем оповещения о ЧС

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
4 октября в Тюмени будет проведена проверка работоспособности системы оповещения населения о ЧС. В департаменте безопасности жизнедеятельности предупредили, что проверка будет проводиться с 10:40 до 10:53, а также рассказали, какие действия необходимо выполнить при срабатывании сигнала.
В первую очередь, нужно включить радиоприемник и телевизор, проверить СМС-сообщения, чтобы узнать информацию о чрезвычайном происшествии и о том, как обезопасить себя. Действовать нужно строго в соответствии с озвученной инструкцией. Далее нужно предупредить родных, знакомых и соседей. Телевизор и радиоприемник должны оставаться включенными, чтобы получать дополнительную информацию.