В Тюмени мужчина жестоко избил женщину из ревности. Видео

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
По данным Telegram-канала «Тюмень №1», очевидцы вызвали полицию. Мужчина несколько раз ударил тюменку кулаком по лицу и спине, она упала на землю и долго не могла подняться. Причиной инцидента могла стать ревность.
Ранее «Наш город» сообщал, что 22 сентября в Тюмени прямо на публичном мероприятии возник конфликт между чеченцем и молодым жителем Тюмени. Всё могло произойти из-за шутки, которой и не было. Пожилой оппонент пообещал молодому тюменцу «сломать челюсть за его слова».