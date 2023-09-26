В Тюмени мужчина жестоко избил женщину из ревности. Видео

Ранее «Наш город» сообщал, что 22 сентября в Тюмени прямо на публичном мероприятии возник конфликт между чеченцем и молодым жителем Тюмени. Всё могло произойти из-за шутки, которой и не было. Пожилой оппонент пообещал молодому тюменцу «сломать челюсть за его слова».