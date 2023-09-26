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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

В Тюмени избили женщину

В Тюмени мужчина жестоко избил женщину из ревности. Видео

26 сентября 2023, 12:08
Фото: Pixabay.com
В Тюмени избили женщину
В областной столице на улице Тимуровцев, 32 пьяный мужчина избил женщину. Инцидент произошел ночью в парке.

По данным Telegram-канала «Тюмень №1», очевидцы вызвали полицию. Мужчина несколько раз ударил тюменку кулаком по лицу и спине, она упала на землю и долго не могла подняться. Причиной инцидента могла стать ревность.

В Тюмени избили женщину
Видео: тг-канал "Тюмень №1"

Ранее «Наш город» сообщал, что 22 сентября в Тюмени прямо на публичном мероприятии возник конфликт между чеченцем и молодым жителем Тюмени. Всё могло произойти из-за шутки, которой и не было. Пожилой оппонент пообещал молодому тюменцу «сломать челюсть за его слова».

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