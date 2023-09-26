В Тюмени спортсмены пробегут кросс для поддержки больных раком груди

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
По данным издания NEFT, в забеге примут участие члены 20 беговых клубов, мероприятие пройдёт седьмого октября в экопарке «Затюменский». Он находится рядом со зданием диспансера, пациенты смогут увидеть спортсменов в окно. Все бегуны оденут розовые ленточки.
Первый подобный забег прошел в мае этого года, он был организован фондом «Благотворение». Тогда на кросс собрались около 300 бегунов. Присоединиться к кроссу может каждый, всю дистанцию можно преодолеть пешком.
Ранее «Наш город» сообщал, что в мае 2022 года фестиваль бега собрал в Тюмени 2000 спортсменов.