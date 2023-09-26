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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

20 беговых клубов поучаствуют в забеге

В Тюмени спортсмены пробегут кросс для поддержки больных раком груди

26 сентября 2023, 11:27
Фото: 1MI
20 беговых клубов поучаствуют в забеге
Тюменцы пробегут пятикилометровый кросс около онкодиспансера. Они хотят поддержать женщин, борющихся с раком.

По данным издания NEFT, в забеге примут участие члены 20 беговых клубов, мероприятие пройдёт седьмого октября в экопарке «Затюменский». Он находится рядом со зданием диспансера, пациенты смогут увидеть спортсменов в окно. Все бегуны оденут розовые ленточки.

Первый подобный забег прошел в мае этого года, он был организован фондом «Благотворение». Тогда на кросс собрались около 300 бегунов. Присоединиться к кроссу может каждый, всю дистанцию можно преодолеть пешком.

Ранее «Наш город» сообщал, что в мае 2022 года фестиваль бега собрал в Тюмени 2000 спортсменов.

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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Бег
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