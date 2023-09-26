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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:25

В селе Упорово Тюменской области запущен в работу мост

В селе Упорово Тюменской области запущен в работу мост

26 сентября 2023, 07:23
Фото: Главное управление строительства/Вконтакте
Мост ремонтировали на протяжении четырех месяцев. Теперь вдоль проезжей части появилась пешеходная зона.

Движение по мосту в селе Упорово Тюменской области вновь возобновлено. Конструкция пролегает через реку Упоровка на трассе «Заводоуковск — Упорово».

Рабочие приступили к ремонту моста в мае этого года. За минувшие 4 месяца они успели заменить опоры моста, смонтировать систему водоотвода и пролетные балки, укрепить конусы, уложить новое покрытие и обустроить тротуары для пешеходов.

Общая протяженность моста — немногим больше 41 метра, а ширина проезжей части — 8 метров.

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#Общество#Строительство#Тюменская область#Ремонт#Дорога#Река#Ремонт дорог#Мост#Упорово#Любовь Селезнева
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