В селе Упорово Тюменской области запущен в работу мост

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Движение по мосту в селе Упорово Тюменской области вновь возобновлено. Конструкция пролегает через реку Упоровка на трассе «Заводоуковск — Упорово».
Рабочие приступили к ремонту моста в мае этого года. За минувшие 4 месяца они успели заменить опоры моста, смонтировать систему водоотвода и пролетные балки, укрепить конусы, уложить новое покрытие и обустроить тротуары для пешеходов.
Общая протяженность моста — немногим больше 41 метра, а ширина проезжей части — 8 метров.