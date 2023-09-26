Тюменцы не могут уехать на автобусах из Лесобазы, они переполнены даже поздно вечером

Тюменцы сообщают об огромных проблемах с маршрутками №84 на Лесобазе. Проблемы с транспортом в этом районе накапливались много лет.

Число жителей растёт, с ними увеличиваются и очереди к свободным автобусам. «На Лесобазе большие проблемы с общественным транспортом. Маршрутки №84 постоянно переполнены. Даже вечером после 21 транспорта практически нет. Сложно уехать из центра. Новый микрорайон Тура — самый худший в Тюмени по общественному транспорту. Маршрутки забиты людьми даже в 21:30», — сообщил «Нашему городу» один из жителей района. Некоторые тюменцы пересаживаются на маршрутки №41, «туда хотя бы войти можно». Горожане отмечают, что в этом районе строят много домов, «а транспорт не развивают». Читайте также: Тюменцы жалуются на работу водителей автобусов в час пик Две транспортные развязки появятся на новое объездной дороге в Тюмени