Тюменцы могут проверить свое здоровье прямо в торговом центре

Волонтеры-медики и специалисты проведут прием граждан в ТРЦ «Кристалл» на первом этаже. 29 сентября, во Всемирный день сердца, горожане могут прийти и узнать свое артериальное давление, пульс, уровень глюкозы. По результатам этих и других обследований врачи дадут персональные рекомендации.