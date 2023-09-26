Тюменцы могут проверить свое здоровье прямо в торговом центре

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Тюменцы теперь могу проверить свое здоровье не только в больнице, но и в торгово-развлекательном центре.
Волонтеры-медики и специалисты проведут прием граждан в ТРЦ «Кристалл» на первом этаже. 29 сентября, во Всемирный день сердца, горожане могут прийти и узнать свое артериальное давление, пульс, уровень глюкозы. По результатам этих и других обследований врачи дадут персональные рекомендации.
Прийти и провериться можно абсолютно бесплатно с 10 утра до 14 часов дня, предварительная запись не требуется.