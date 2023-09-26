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Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Тюменцы могут проверить свое здоровье прямо в торговом центре

Тюменцы могут проверить свое здоровье прямо в торговом центре

26 сентября 2023, 06:38
Фото: Кристина Семидоцкая
Чтобы пройти обследование, вовсе не обязательно идти в больницу. Теперь посетить врача можно в торговом центре.

Тюменцы теперь могу проверить свое здоровье не только в больнице, но и в торгово-развлекательном центре.

Волонтеры-медики и специалисты проведут прием граждан в ТРЦ «Кристалл» на первом этаже. 29 сентября, во Всемирный день сердца, горожане могут прийти и узнать свое артериальное давление, пульс, уровень глюкозы. По результатам этих и других обследований врачи дадут персональные рекомендации.

Прийти и провериться можно абсолютно бесплатно с 10 утра до 14 часов дня, предварительная запись не требуется.

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#Общество#Тюмень#Врачи#Тюменцы#Здоровье#Обследования#Любовь Селезнева
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