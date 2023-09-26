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Posted 26 сентября, 11:12

Published 26 сентября, 11:12

Modified Сегодня, 16:36

Updated Сегодня, 16:36

Тюменская область входит в десятку регионов по росту турпотока летом 2023 года

Тюменская область входит в десятку регионов по росту турпотока летом 2023 года

26 сентября 2023, 11:12
Фото: 1MI
Тюменская область демонстрирует хорошие темпы развития туристической отрасли. По итогам летнего сезона 2023 года регион вошел в топ-10 субъектов России по приросту туристов. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников турсферы с их профессиональным праздником.

Глава региона отметил, что многие тюменские туристические события уже стали настоящими брендами. В их числе — фестиваль «Лето в Тобольском кремле» и традиционная битва блинопеков в Ялуторовске.

«Практически все муниципалитеты создают свои интересные для гостей турпродукты: в сфере агро и экотуризма, организуют событийные мероприятия и фестивали. Но, конечно, наибольшая доля внимания принадлежит главным точкам притяжения: Тюмени — термальной столице России и древней столице Сибири — Тобольску, городу, где сохранена богатая история, но в то же время активно развиваются современные общественные пространства и инфраструктура», — сказано в поздравлении.

В развитии туризма в Тюменской области заинтересованы, как частный бизнес, так и местные власти. Со стороны правительства региона в этом направлении ведется всесторонняя работа — проведение рекламных компаний, участие в международных выставках, подписываются соглашения с транспортными компаниями и туристическими агентствами.

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