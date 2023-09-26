Тюменская область входит в десятку регионов по росту турпотока летом 2023 года

В развитии туризма в Тюменской области заинтересованы, как частный бизнес, так и местные власти. Со стороны правительства региона в этом направлении ведется всесторонняя работа — проведение рекламных компаний, участие в международных выставках, подписываются соглашения с транспортными компаниями и туристическими агентствами.