Две транспортные развязки появятся на новой объездной дороге в Тюмени

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
По данным «Нашего города», проект дороги ещё не разработан. Трасса будет начинаться там, где соединяются тюменская кольцевая и дорога Тюмень — Боровский — Богандинский. Она будет включать в себя несколько эстакад, будет построено две четырехполосные транспортные развязки. Пока ещё не решен вопрос об источниках финансирования второй объездной Тюмени.
Ожидается, что южный обход пройдёт через Червишевский и Тобольский тракт. Проект рассчитан до 2040 года.
В августе «Наш город» сообщал, что на реализацию проекта могут потратить 20 млрд рублей. Но эти цифры предварительные. В конце 2023 года проектирование завершится, начнется экспертиза документации.