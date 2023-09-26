Две транспортные развязки появятся на новой объездной дороге в Тюмени

По данным «Нашего города», проект дороги ещё не разработан. Трасса будет начинаться там, где соединяются тюменская кольцевая и дорога Тюмень — Боровский — Богандинский. Она будет включать в себя несколько эстакад, будет построено две четырехполосные транспортные развязки. Пока ещё не решен вопрос об источниках финансирования второй объездной Тюмени.