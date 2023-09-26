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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Проект южного обхода Тюмени

Две транспортные развязки появятся на новой объездной дороге в Тюмени

26 сентября 2023, 12:32
Фото: 1MI
Проект южного обхода Тюмени
Тюменские чиновники продолжают обсуждать будущий проект южного обхода Тюмени. Общая длинна трассы должна составить около 20 километров.

По данным «Нашего города», проект дороги ещё не разработан. Трасса будет начинаться там, где соединяются тюменская кольцевая и дорога Тюмень — Боровский — Богандинский. Она будет включать в себя несколько эстакад, будет построено две четырехполосные транспортные развязки. Пока ещё не решен вопрос об источниках финансирования второй объездной Тюмени.

Ожидается, что южный обход пройдёт через Червишевский и Тобольский тракт. Проект рассчитан до 2040 года.

В августе «Наш город» сообщал, что на реализацию проекта могут потратить 20 млрд рублей. Но эти цифры предварительные. В конце 2023 года проектирование завершится, начнется экспертиза документации.

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