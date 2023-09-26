Российский бизнес оплатит плавающие пошлины на экспорт

Эксперты БКС полагают, что при курсе 85–90 рублей за доллар и ставке 4,5% пошлина может составить 1–2% от капитализации для металлургов и угольщиков (около 5% для Мечела) и около 4% для игроков на рынке никеля и золота (8–9% для РУСАЛа), что негативно скажется на котировках компаний. При слабом рубле экспортная пошлина для ФосАгро может фактически удвоиться — на пять миллиардов рублей за квартал.