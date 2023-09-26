Российский бизнес оплатит плавающие пошлины на экспорт

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:22
Updated Сегодня, 19:22
Пошлины оправдываются желанием сдержать цены внутри страны и латают дыры в бюджете. Гибкие пошлины составят от 0 до 7 процентов в зависимости от курса доллара. Они будут работать до конца 2024 года. Привязка к курсу рубля позволит избежать перекоса, когда поставлять российскую продукцию на внешние рынки будет выгоднее.
Пошлины ввели на живых животных, рыбу, овощи, фрукты, драгметаллы, черные и цветные металлы. При 80 рублях за доллар пошлина будет нулевой. 4%, если 80–85 рублей за доллар, 4,5%, если 85–90 рублей за доллар, 7%, если доллар будет выше 95 рублей.
Данное решение позволит оставить ряд важных товаров в стране, сдержать рост внутренних цен, сообщают «Новые Известия». Эксперты полагают, что в этом году от новых пошлин ожидается поступление не менее 151,6 миллиарда рублей, в следующем — еще 604 млрд.
«С одной стороны, государство как бы показывает бизнесу, что хотело бы от него роста инвестиций внутри страны. С другой, адвалорный налог не связан с объемом инвестиций, и их увеличение не влияет на его снижение. Государство намекает, что хотело бы более скоординированной политики влияния на валютный курс, что в целом было бы неплохо для всех. Уровень 80 всех бы устроил», — сообщил «Новым Известиям» Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина.
Россия живёт с пошлинами на зерно уже не первый год. Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) каждый год выступает за отмену или обнуление этих пошлин из-за снижения прибыльности АПК компаний. Эксперты отмечают, что пошлина на животных и зерно позволят сдержать цены на мясо. При этом доходы от пошлин на зерно идут обратно на поддержку сельского хозяйства.
Эксперты инвестбанка «Синара» оценили новость о введении пошлин как «умеренно негативную». От её введения пострадают НЛМК, «Русал», ГМК «Норильский никель», «АЛРОСА».
Эксперты БКС полагают, что при курсе 85–90 рублей за доллар и ставке 4,5% пошлина может составить 1–2% от капитализации для металлургов и угольщиков (около 5% для Мечела) и около 4% для игроков на рынке никеля и золота (8–9% для РУСАЛа), что негативно скажется на котировках компаний. При слабом рубле экспортная пошлина для ФосАгро может фактически удвоиться — на пять миллиардов рублей за квартал.
В 2023 году правительство уже вводило дополнительные сборы, за счет налога на сверхприбыль власти рассчитывают получить почти 300 миллиардов рублей.