Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 26 сентября

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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Сегодня в Тюмени в 8 утра ожидается небольшой дождь, но надолго он не затянется. В течение дня будет облачно, но ближе к 20 часам вечера небо покроют облака. Утром, по сообщениям синоптиков, будет +14+16 градусов, днем — +16+17, вечером — +12, а к ночи похолодает до +9. Средняя скорость ветра составит 3-4 м/с, днем она может достигать 5 м/с.
В Тобольске утро будет облачным, ближе к 11 утра облака разойдутся, но позже снова покроют небо на весь день. Осадки не ожидаются. Утром ожидаются +12 градусов, в течение дня будут стабильно держаться +15, к вечеру похолодает до +8+10. Средняя скорость ветра на протяжении дня — 2-4 м/с.
В Ялуторовске почти весь день будет пасмурно, около 14 часов дня выглянет Солнце, по позже небо вновь заволочет. Примерно в 11 утра пройдет небольшой дождь. Утром ожидаются +11 градусов, к полудню температура воздуха поднимется до +15, в течение дня синоптики пообещали +17+18, а вечером — +10+12. С утра и до ночи средняя скорость ветра также будет держаться в диапазоне от 2 до 4 м/с.
В Ишиме утром будет солнечно, но позже небо покроют облака, которые не уйдут до самого вечера. В 8 утра ожидаются +12 градусов, к 11 утра воздух прогреется до +19, в течение дня температура будет держаться на отметке +16+18 градусов, к вечеру похолодает до +10+11. Средняя скорость ветра днем составит 3 м/с, вечером погода будет безветренной.