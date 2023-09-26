Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 26 сентября

В Ялуторовске почти весь день будет пасмурно, около 14 часов дня выглянет Солнце, по позже небо вновь заволочет. Примерно в 11 утра пройдет небольшой дождь. Утром ожидаются +11 градусов, к полудню температура воздуха поднимется до +15, в течение дня синоптики пообещали +17+18, а вечером — +10+12. С утра и до ночи средняя скорость ветра также будет держаться в диапазоне от 2 до 4 м/с.