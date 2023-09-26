nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:52

Published Сегодня, 02:52

Modified Сегодня, 02:54

Updated Сегодня, 02:54

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 26 сентября

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 26 сентября

26 сентября 2023, 02:52
Фото: Екатерина Добринская / 1MI
Несмотря на кратковременные слабые дожди, погода еще порадует жителей Тюменской области. В некоторых районах 26 сентября температура воздуха поднимется до +19, а средняя скорость ветра не превысит 5 метров в секунду.

Сегодня в Тюмени в 8 утра ожидается небольшой дождь, но надолго он не затянется. В течение дня будет облачно, но ближе к 20 часам вечера небо покроют облака. Утром, по сообщениям синоптиков, будет +14+16 градусов, днем — +16+17, вечером — +12, а к ночи похолодает до +9. Средняя скорость ветра составит 3-4 м/с, днем она может достигать 5 м/с.

Зовите шамана: без дождей Тюмени грозит экологическая катастрофа из-за обмеления Туры
Узнать подробнее

В Тобольске утро будет облачным, ближе к 11 утра облака разойдутся, но позже снова покроют небо на весь день. Осадки не ожидаются. Утром ожидаются +12 градусов, в течение дня будут стабильно держаться +15, к вечеру похолодает до +8+10. Средняя скорость ветра на протяжении дня — 2-4 м/с.

В Ялуторовске почти весь день будет пасмурно, около 14 часов дня выглянет Солнце, по позже небо вновь заволочет. Примерно в 11 утра пройдет небольшой дождь. Утром ожидаются +11 градусов, к полудню температура воздуха поднимется до +15, в течение дня синоптики пообещали +17+18, а вечером — +10+12. С утра и до ночи средняя скорость ветра также будет держаться в диапазоне от 2 до 4 м/с.

Синоптик рассказал, когда в Тюмени выпадет снег
Узнать подробнее

В Ишиме утром будет солнечно, но позже небо покроют облака, которые не уйдут до самого вечера. В 8 утра ожидаются +12 градусов, к 11 утра воздух прогреется до +19, в течение дня температура будет держаться на отметке +16+18 градусов, к вечеру похолодает до +10+11. Средняя скорость ветра днем составит 3 м/с, вечером погода будет безветренной.

Читайте также:
Дожди не спасли Туру: уровень воды в тюменской реке побил исторический минимумСильный ветер ожидается на юге Тюменской областиТюменцам обещают дожди, сильный ветер и заморозки до -3
#Общество#Тюменская область#Погода#Прогноз погоды#Прогноз#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Пережиток прошлого?»: пора ли отменить школьную форму в Тюмени
Сегодня, 06:12
Полицейские арестовали смотрящего за Ишимом и сами пошли под суд
Вчера, 05:02
В Тюмени на Маяке маленькие дети крадут вещи из незакрытых автомобилей
Вчера, 16:54
«Красота требует денег»: в Тюмени подскочили цены на бьюти-средства
Вчера, 10:06
«5 лет без денег»: раненый боец СВО не может получить заслуженную зарплату
Вчера, 09:06