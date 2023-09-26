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Updated Сегодня, 11:45

Пожарные прибыли на вызов

Под Тюменью в СНТ загорелся автомобиль

26 сентября 2023, 11:45
Фото: 1MI
Пожарные прибыли на вызов
В 5 километрах от областной столицы в СНТ «Надежда-3» сгорел автомобиль «Рено».

По данным «Нашего города», всё произошло около улицы Луговая, 283Б. Спасатели МЧС сообщили, что пожар потушили за 10 минут. Двигатель автомобиля выгорел полностью, ущерб значительный. Причины возгорания выясняются, скорее всего в проводке транспортного средства произошло замыкание.

Фото: ВК "ЧП Тюмень"
«Машины вспыхнула неожиданно, но потушили быстро», — сообщил «Нашему городу» тюменец Валерий Р.

Ранее «Наш город» сообщал, что 14 сентября на 143-м километре автомобильной дороги в Исетском районе столкнулись BMW и фура. Оба автомобиля полностью сгорели.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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