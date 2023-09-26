Под Тюменью в СНТ загорелся автомобиль

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
По данным «Нашего города», всё произошло около улицы Луговая, 283Б. Спасатели МЧС сообщили, что пожар потушили за 10 минут. Двигатель автомобиля выгорел полностью, ущерб значительный. Причины возгорания выясняются, скорее всего в проводке транспортного средства произошло замыкание.
«Машины вспыхнула неожиданно, но потушили быстро», — сообщил «Нашему городу» тюменец Валерий Р.
Ранее «Наш город» сообщал, что 14 сентября на 143-м километре автомобильной дороги в Исетском районе столкнулись BMW и фура. Оба автомобиля полностью сгорели.