Под Тюменью в СНТ загорелся автомобиль

По данным «Нашего города», всё произошло около улицы Луговая, 283Б. Спасатели МЧС сообщили, что пожар потушили за 10 минут. Двигатель автомобиля выгорел полностью, ущерб значительный. Причины возгорания выясняются, скорее всего в проводке транспортного средства произошло замыкание.