Опять все дорожает: что будет с ценами в тюменских магазинах в октябре

Рубль слабеет и в связи с этим цены на многие товары летят вверх. Так, по данным Тюменьстата, сравнивая август этого года с декабрем прошлого года, рост цен на продовольственные товары составил 1 процент. Сильнее всего подорожали сахар (на 22.4 процента), мясо (на 8.6 процента) и яйца (на 5.6 процента). Какими будут цены в следующем месяце — рассказал финансовый аналитик Александр Соловьев изданию «РБК Тюмень».