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Опять все дорожает: что будет с ценами в тюменских магазинах в октябре

Опять все дорожает: что будет с ценами в тюменских магазинах в октябре

26 сентября 2023, 05:45
Фото: Ася Шарапова / 1MI
Потребительские товары продолжают дорожать. Однако, эксперт считает, что некоторые продукты станут дешевле.

Рубль слабеет и в связи с этим цены на многие товары летят вверх. Так, по данным Тюменьстата, сравнивая август этого года с декабрем прошлого года, рост цен на продовольственные товары составил 1 процент. Сильнее всего подорожали сахар (на 22.4 процента), мясо (на 8.6 процента) и яйца (на 5.6 процента). Какими будут цены в следующем месяце — рассказал финансовый аналитик Александр Соловьев изданию «РБК Тюмень».

По словам эксперта, этим летом лидером по росту цен стало куриное мясо, средняя стоимость которого сейчас составляет 197 рублей за килограмм. Производители чая, кофе, подсолнечного масла и других продуктов прогнозируют рост цен на 5-12 процентов. Однако, в Минсельхозе и Минпромторге считают, что резкий рост цен — всего лишь сезонный всплеск и к осени цены вернутся на прежний уровень.

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Проанализировав данные Росстата, Соловьев сделал вывод, что к концу октября яйца подорожают на 1.5 процента, мясо курицы — на 1.3 процента, а баранина, хлеб и мука — на 0.2 процента. Также он прогнозирует, что белокочанная капуста и морковь станут дешевле на 5 и 4.2 процента соответственно, а сахар — на 0.3-4 процента.

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#Общество#Тюменская область#Цены#Прогнозы#Магазины#Продукты#Товары#Любовь Селезнева
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