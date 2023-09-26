Начало осеннего призыва — 2023 в Тюмени запланировано на 1 октября

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Осенний призыв будет продолжаться в течение трёх месяцев — с начала октября до конца декабря нынешнего года. Только в прошлом году сроки проведения осенней призывной кампании менялись — в связи с мероприятиями по частичной мобилизации. Тогда срочников начали набирать с 1 ноября, но закончилась призывная кампания, как и раньше, 31 декабря.
Как правило, дата начала осеннего призыва для большинства россиян — 1 октября. Набор в армию мужчин, проживающих в сельской местности и привлекаемых к сельхозработам, начинается с 15 октября.
Под осенний призыв 2023 года подпадают тюменцы 1996–2005 годов рождения. То есть осенью из Тюмени в армию будут набирать молодых людей от 18 до 27 лет.
Сколько жителей Тюменской области планируется набрать в осенний призыв 2023 года, не оглашается. Но, по словам военкома Тюменской области Алексея Куличкова, число срочников из региона, направляемых служить в ряды ВС РФ, составляет примерно 1700 человек.
Осенний призыв 2023 года фактически станет последним, когда рассылать повестки в армию будут молодым людям до 27 лет. В нынешнем году парламентарии внесли ряд поправок в законодательство, по которым изменяется верхняя граница возраста призыва. Его повысят до 30 лет.
Этот закон еще не вступил в силу, он начнет действовать только с января будущего года. То есть с нового года начнут набирать на службу в армию молодых людей от 18 до 30 лет.
Тюменцы, которым в 2023 году уже исполнилось 27 лет, могут не опасаться получения повестки в рамках проведения осеннего призыва. По закону они зачисляются в запас, и призывать на срочную службу их не будут ни в этом, ни в следующем году.
Срочники, набранные в рамках осеннего призыва 2023 года, будут проходить службу 12 месяцев. Это касается всех воинских специальностей и родов войск. Данное право регламентирует статья 38 закона о воинской обязанности и военной службе.
В минувшем году парламентарии предлагали увеличить срок службы в армии. По их мнению, срочники должны служить два года. Но Министерство обороны не сочло данное предложение целесообразным. По мнению экспертов, одного года службы в армии вполне достаточно, чтобы обучиться навыкам военного дела.
Освобождение от службы в армии дают по состоянию здоровья. Степень годность юноши определяет специальная медкомиссия в военкомате.
Не призывают молодых людей с судимостью и тех, кто находится под следствием, а также родственников погибших при исполнении воинского долга.
Список категорий военнообязанных, которые могут претендовать на освобождение от армии, указан на сайте Минобороны.
Получить временную отсрочку от армии можно по нескольким причинам:
Кроме того, с 2022 года право на отсрочку предоставляется IT-специалистам.
Фактически единственное нововведение в правилах осеннего призыва в 2023 году — увеличение суммы штрафов за неявку в военкомат. Если у призывника нет уважительной причины неявки по повестке, то ему могут выписать штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Повышенные штрафы начинают действовать с 1 октября, то есть с началом осенней призывной кампании.
Молодые люди, набираемые на срочную службу, не отправляются в зону боевых действий и не участвуют в спецоперации. Об этом неоднократно заявляли представители Минобороны и президент России.
В свою очередь, военком Тюменской области Алексей Куличков заявлял, что срочник может оказаться на территории СВО только в одном случае — если он добровольно подпишет контракт с Минобороны. Однако военком уточнил, что солдаты могут отправляться служить на приграничные к Украине территории для защиты государственных границ и выполнения задач по противодействию терроризму.