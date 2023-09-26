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Начало осеннего призыва — 2023 в Тюмени запланировано на 1 октября

Начало осеннего призыва — 2023 в Тюмени запланировано на 1 октября

26 сентября 2023, 14:19
Фото: Midjourney
Начало осеннего призыва — 2023 в Тюмени запланировано на 1 октября
В правила осеннего призыва 2023 года внесены некоторые изменения. Кто и когда будет призываться из Тюмени осенью 2023 года и что нужно знать призывнику — в нашем материале.

Сроки осеннего призыва на срочную службу в 2023 году

Осенний призыв будет продолжаться в течение трёх месяцев — с начала октября до конца декабря нынешнего года. Только в прошлом году сроки проведения осенней призывной кампании менялись — в связи с мероприятиями по частичной мобилизации. Тогда срочников начали набирать с 1 ноября, но закончилась призывная кампания, как и раньше, 31 декабря.

Как правило, дата начала осеннего призыва для большинства россиян — 1 октября. Набор в армию мужчин, проживающих в сельской местности и привлекаемых к сельхозработам, начинается с 15 октября.

Кто подпадает под осенний призыв в армию

Под осенний призыв 2023 года подпадают тюменцы 1996–2005 годов рождения. То есть осенью из Тюмени в армию будут набирать молодых людей от 18 до 27 лет.

Сколько жителей Тюменской области планируется набрать в осенний призыв 2023 года, не оглашается. Но, по словам военкома Тюменской области Алексея Куличкова, число срочников из региона, направляемых служить в ряды ВС РФ, составляет примерно 1700 человек.

Призывной возраст в 2023 году

Осенний призыв 2023 года фактически станет последним, когда рассылать повестки в армию будут молодым людям до 27 лет. В нынешнем году парламентарии внесли ряд поправок в законодательство, по которым изменяется верхняя граница возраста призыва. Его повысят до 30 лет.

Этот закон еще не вступил в силу, он начнет действовать только с января будущего года. То есть с нового года начнут набирать на службу в армию молодых людей от 18 до 30 лет.

Тюменцы, которым в 2023 году уже исполнилось 27 лет, могут не опасаться получения повестки в рамках проведения осеннего призыва. По закону они зачисляются в запас, и призывать на срочную службу их не будут ни в этом, ни в следующем году.

Призывной возраст в 2023 годуПризывной возраст в 2023 году
Призывной возраст в 2023 году
Фото: Midjourney

Срок срочной службы в 2023 году

Срочники, набранные в рамках осеннего призыва 2023 года, будут проходить службу 12 месяцев. Это касается всех воинских специальностей и родов войск. Данное право регламентирует статья 38 закона о воинской обязанности и военной службе.

В минувшем году парламентарии предлагали увеличить срок службы в армии. По их мнению, срочники должны служить два года. Но Министерство обороны не сочло данное предложение целесообразным. По мнению экспертов, одного года службы в армии вполне достаточно, чтобы обучиться навыкам военного дела.

Кто освобождается от призыва

Освобождение от службы в армии дают по состоянию здоровья. Степень годность юноши определяет специальная медкомиссия в военкомате.

Не призывают молодых людей с судимостью и тех, кто находится под следствием, а также родственников погибших при исполнении воинского долга.

Список категорий военнообязанных, которые могут претендовать на освобождение от армии, указан на сайте Минобороны.

Кому положена отсрочка от армии

Получить временную отсрочку от армии можно по нескольким причинам:

  1. По семейным обстоятельствам: отцы-одиночки, многодетные отцы, молодые люди, взявшие опеку над несовершеннолетними братьями или сестрами.
  2. По учебе: студенты-очники, молодые люди, имеющие ученую степень.
  3. По служебным причинам: депутаты, сотрудники силовых структур, росгвардейцы.

Кроме того, с 2022 года право на отсрочку предоставляется IT-специалистам.

Кому положена отсрочка от армииКому положена отсрочка от армии
Кому положена отсрочка от армии
Фото: Midjourney

Штрафы за неявку в военкомат

Фактически единственное нововведение в правилах осеннего призыва в 2023 году — увеличение суммы штрафов за неявку в военкомат. Если у призывника нет уважительной причины неявки по повестке, то ему могут выписать штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Повышенные штрафы начинают действовать с 1 октября, то есть с началом осенней призывной кампании.

Где будут служить срочники

Молодые люди, набираемые на срочную службу, не отправляются в зону боевых действий и не участвуют в спецоперации. Об этом неоднократно заявляли представители Минобороны и президент России.

В свою очередь, военком Тюменской области Алексей Куличков заявлял, что срочник может оказаться на территории СВО только в одном случае — если он добровольно подпишет контракт с Минобороны. Однако военком уточнил, что солдаты могут отправляться служить на приграничные к Украине территории для защиты государственных границ и выполнения задач по противодействию терроризму.

#Тюмень#Тюменская область#Армия#Военные#Призыв#Призывники
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