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Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

Во вторник мощность бури составляла 5 баллов

На Тюмень обрушилась магнитная буря

26 сентября 2023, 16:31
Фото: 1MI
Во вторник мощность бури составляла 5 баллов
Метеозависимым тюменцам нужно готовиться к магнитным бурям. С 26 по 28 сентября ожидается повышенная солнечная активность.

Во вторник мощность бури составляла 5 баллов. Эксперты полагают, что 27 и 28 сентября мощность составит 4 балла.

«Во время магнитных бурь стабильно повышается число вызовов скорой помощи. У людей чаще обычного случаются гипертонические кризы, приступы мигрени», — сообщил «Нашему городу» врач Сергей Сенчуков.

По данным «Лаборатории Лебедева», к 18:00 (по тюменскому времени) магнитная буря достигла значения G1 — слабая буря.

Стоит отметить, что на прошлой неделе из-за магнитной бури над Тюменью появилось северное сияние. Тюменскому фотографу Евгению Бушуеву, ему удалось поймать кадры северного сияния в районе деревни Решетниково.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Магнитная буря
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