На Тюмень обрушилась магнитная буря

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Во вторник мощность бури составляла 5 баллов. Эксперты полагают, что 27 и 28 сентября мощность составит 4 балла.
«Во время магнитных бурь стабильно повышается число вызовов скорой помощи. У людей чаще обычного случаются гипертонические кризы, приступы мигрени», — сообщил «Нашему городу» врач Сергей Сенчуков.
По данным «Лаборатории Лебедева», к 18:00 (по тюменскому времени) магнитная буря достигла значения G1 — слабая буря.
Стоит отметить, что на прошлой неделе из-за магнитной бури над Тюменью появилось северное сияние. Тюменскому фотографу Евгению Бушуеву, ему удалось поймать кадры северного сияния в районе деревни Решетниково.