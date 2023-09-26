На содержание зимних дорог Тюмени выделили 1,5 млрд рублей

По данным «Нашего города», в 2022 году на содержание и благоустройство дорог в Тюмени потратили около 1,6 млрд рублей. Тогда на торги пожаловалась строительная компания «Уралстрой». По их данным заказчик неправомерно объединил в один лот работы по содержанию автомобильных дорог города на срок более одного года и на сумму свыше 1 млрд рублей.