nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Содержание дорог

На содержание зимних дорог Тюмени выделили 1,5 млрд рублей

26 сентября 2023, 10:23
Фото: 1MI
Содержание дорог
АО «ТОДЭП» займётся содержанием автомобильных дорог в областной столице. По данным сайта Госзакупки на эти цели выделено около 1,5 млрд рублей.

На уборку снега в Тюмени потратят почти 200 млн рублей. По данным лота № 0167300000523000514, только в Ленинском административном округе в период с 2023 по 2024 годы на содержание дорог выделят 520 млн рублей. Торги выиграла АО «ТОДЭП». Помимо дорог подрядчик займётся благоустройством территорий общего пользования, ливневой системы водоотведения закрытого типа.

По данным «Нашего города», в 2022 году на содержание и благоустройство дорог в Тюмени потратили около 1,6 млрд рублей. Тогда на торги пожаловалась строительная компания «Уралстрой». По их данным заказчик неправомерно объединил в один лот работы по содержанию автомобильных дорог города на срок более одного года и на сумму свыше 1 млрд рублей.

Читайте также:
Пострадали три человека: около Тюмени на оживленной дороге разбились «Лада» и КИАОгромные пробки сковали весь центр ТюмениМальчика на самокате госпитализировали после столкновения с «Газелью» в Заводоуковске
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
Подпишитесь
«Пережиток прошлого?»: пора ли отменить школьную форму в Тюмени
Сегодня, 06:12
«Я этого не делал»: почему тюменского пенсионера осудили за драку с полицейским
Сегодня, 09:48
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 26 сентября
Сегодня, 02:52
В Тюмени на Маяке маленькие дети крадут вещи из незакрытых автомобилей
Вчера, 16:54
«Красота требует денег»: в Тюмени подскочили цены на бьюти-средства
Вчера, 10:06
«5 лет без денег»: раненый боец СВО не может получить заслуженную зарплату
Вчера, 09:06