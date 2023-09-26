На содержание зимних дорог Тюмени выделили 1,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
На уборку снега в Тюмени потратят почти 200 млн рублей. По данным лота № 0167300000523000514, только в Ленинском административном округе в период с 2023 по 2024 годы на содержание дорог выделят 520 млн рублей. Торги выиграла АО «ТОДЭП». Помимо дорог подрядчик займётся благоустройством территорий общего пользования, ливневой системы водоотведения закрытого типа.
По данным «Нашего города», в 2022 году на содержание и благоустройство дорог в Тюмени потратили около 1,6 млрд рублей. Тогда на торги пожаловалась строительная компания «Уралстрой». По их данным заказчик неправомерно объединил в один лот работы по содержанию автомобильных дорог города на срок более одного года и на сумму свыше 1 млрд рублей.