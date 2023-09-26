Молодой водитель из Ишима обвиняется в смерти 6-летней девочки

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ. По мнению прокуратуры Тюменской области, он нарушил правила движения, из-за чего погиб ребёнок.
«По версии следствия, в вечернее время седьмого августа 2023 года обвиняемый, управляя автомобилем марки Toyota, двигался по проезжей части автодороги ул. Малая Садовая г. Ишима. На нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 6-летнюю девочку»сообщает прокуратура Тюменской области.
Ребенок скончался в медицинском учреждении.
Следователи отмечают, что девочку вечером из детского сада забрала ее несовершеннолетняя родственница, это послужило условием смертельного ДТП.