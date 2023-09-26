nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Тюменца судят за ДТП

Молодой водитель из Ишима обвиняется в смерти 6-летней девочки

26 сентября 2023, 14:30
Фото: 1MI
Тюменца судят за ДТП
В Ишиме судят 25-летнего водителя за смертельное ДТП. В аварии погиб 6-летний ребенок.

Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ. По мнению прокуратуры Тюменской области, он нарушил правила движения, из-за чего погиб ребёнок.

«По версии следствия, в вечернее время седьмого августа 2023 года обвиняемый, управляя автомобилем марки Toyota, двигался по проезжей части автодороги ул. Малая Садовая г. Ишима. На нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 6-летнюю девочку»сообщает прокуратура Тюменской области.

Ребенок скончался в медицинском учреждении.

Следователи отмечают, что девочку вечером из детского сада забрала ее несовершеннолетняя родственница, это послужило условием смертельного ДТП.

Читайте также:
Ночная поездка в кафе обернулись для пьяного тюменца обязательными работамиНачальник ГИБДД по Тюменской области Миллер подал рапорт на увольнениеПострадали три человека: около Тюмени на оживленной дороге разбились «Лада» и КИА
#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дела судебные
Подпишитесь
«Пережиток прошлого?»: пора ли отменить школьную форму в Тюмени
Сегодня, 06:12
«Я этого не делал»: почему тюменского пенсионера осудили за драку с полицейским
Сегодня, 09:48
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 26 сентября
Сегодня, 02:52
В Тюмени на Маяке маленькие дети крадут вещи из незакрытых автомобилей
Вчера, 16:54
«Красота требует денег»: в Тюмени подскочили цены на бьюти-средства
Вчера, 10:06
«5 лет без денег»: раненый боец СВО не может получить заслуженную зарплату
Вчера, 09:06