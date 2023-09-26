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Published Сегодня, 05:22

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Updated Сегодня, 05:24

Мальчик из Винзилей, сбежавший от мамы, найден в Ялуторовске

Мальчик из Винзилей, сбежавший от мамы, найден в Ялуторовске

26 сентября 2023, 05:22
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области
Подросток пропал вчера утром. Сообщается, что он найден живым, с ним все в порядке.
Сюжет
Дети

Сбежавший от мамы 13-летний Иван Кунгуров найден живым спустя сутки поисков.

«Ребенка нашли в одном из домов в Ялуторовске. Обнаружили полицейские. С ним все в порядке. По предварительным данным, противоправных действий против него совершено не было», — сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Ранее «Наш Город» писал, что подросток сбежал от мамы утром 25 сентября. Семья приехала в поселок Винзили из Ишима.

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#Общество#Происшествия#Дети#Тюменская область#Поиск людей#Поиск человека#Поиск#Любовь Селезнева
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