Мальчик из Винзилей, сбежавший от мамы, найден в Ялуторовске

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Сбежавший от мамы 13-летний Иван Кунгуров найден живым спустя сутки поисков.
«Ребенка нашли в одном из домов в Ялуторовске. Обнаружили полицейские. С ним все в порядке. По предварительным данным, противоправных действий против него совершено не было», — сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.
Ранее «Наш Город» писал, что подросток сбежал от мамы утром 25 сентября. Семья приехала в поселок Винзили из Ишима.