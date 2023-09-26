Команда УСТЭК приняла участие в Курганском индустриальном фестивале

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Как отметил генеральный директор «Интертехэлектро» Владимир Бабяк, этот фестиваль проводится ежегодно с 2021 года и представляет своеобразную площадку для того, чтобы увидеть друг друга и узнать, что нового происходит на производстве.
Объединить инновационные идеи по цифровизации энергетической сферы, повысить энергобезопасность и оптимизировать существующие процессы в энергетике, показать перспективы развития энергетических проектов, в том числе на деле показать престиж рабочих профессий и оценить профессиональное мастерство работников производственных предприятий — вот основные цели значимого события.
В первой части фестиваля для руководства была организована демонстрация технических возможностей и продукции предприятий-резидентов Курганского индустриального парка, а также торжественное открытие нового производства — литейного цеха с участием губернатора Курганской области Вадима Шумкова.
Новый цех оснащен двумя автоматическими машинами литья алюминиевых сплавов под давлением. Обе машины имеют высокий уровень автоматизации. Установленное оборудование расширяет производственные возможности предприятия, здесь начнут выпускать светильники в литом алюминиевом корпусе.
Изделия отличаются повышенной надежностью, устойчивостью к внешним воздействиям и высоким уровнем пылевлагозащиты. Развитие получат и другие производства на территории индустриального парка.
«Испытываем чувство гордости за успехи курганских коллег, ведь здесь, на площадке Индустриального парка, созданы все условия для развития производства, применения новых технологий и реализации крупных проектов с использованием собственной продукции завода. Кроме этого, фестиваль это полезный нетворкинг, который дает возможность обсудить лучшие практики работы с коллегами из других городов», — отметил исполнительный директор УСТЭК Марат Царгасов.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков подчеркнул важность подписания знаковых соглашений с зарубежными компаниями — технологическими партнерами, что позволит расширить рынок и поэтапную локализацию производства газопоршневых установок на мощностях «Курганского завода комплексных технологий». Таким образом в Кургане будет развиваться производство новой высокотехнологичной продукции.
«В наших планах — создать новую атмосферу и философию работы. В первую очередь это должно быть культурное, социальное, экологическое и производственное пространство, где можно развиваться и получать удовлетворение от созидательного труда», — поделился представитель оргкомитета Алексей Бобров, говоря о расширении производства Курганского завода комплексных технологий.
Продолжением фестиваля стал конкурс профессионального мастерства «Золотые руки», в котором 18 команд из числа энергетических и промышленных предприятий Уральского федерального округа сразились между собой в скорости, ловкости и сообразительности. Для участников были предусмотрены интересные задания: как можно оперативнее собрать печь-буржуйку; из предложенных деталей сконструировать рабочий светильник; выполнить сборку контейнеров для отходов и правильно отсортировать 16 типов вторсырья. В финале командам на скорость нужно было преодолеть дистанцию на трехметровой трубе.
Участие в Курганском фестивале позволило команде УСТЭК не только проверить профессиональную смекалку, познакомиться с коллегами из Салехарда, Ноябрьска, Екатеринбурга и других городов, но и сделать добро: собранные конкурсантами мобильные печи будут переданы для нужд бойцов СВО, а светильники отправятся в детские дома Курганской области.
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