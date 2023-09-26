Команда УСТЭК приняла участие в Курганском индустриальном фестивале

Продолжением фестиваля стал конкурс профессионального мастерства «Золотые руки», в котором 18 команд из числа энергетических и промышленных предприятий Уральского федерального округа сразились между собой в скорости, ловкости и сообразительности. Для участников были предусмотрены интересные задания: как можно оперативнее собрать печь-буржуйку; из предложенных деталей сконструировать рабочий светильник; выполнить сборку контейнеров для отходов и правильно отсортировать 16 типов вторсырья. В финале командам на скорость нужно было преодолеть дистанцию на трехметровой трубе.