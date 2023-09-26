nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Команда УСТЭК приняла участие в Курганском индустриальном фестивале

Команда УСТЭК приняла участие в Курганском индустриальном фестивале

26 сентября 2023, 08:41
Фото: АО "УСТЭК"
В прошлую пятницу исполнительный директор УСТЭК Марат Царгасов вместе с командой приняли участие в III Индустриальном фестивале, который прошел на территории Курганского индустриального парка.

Как отметил генеральный директор «Интертехэлектро» Владимир Бабяк, этот фестиваль проводится ежегодно с 2021 года и представляет своеобразную площадку для того, чтобы увидеть друг друга и узнать, что нового происходит на производстве.

Объединить инновационные идеи по цифровизации энергетической сферы, повысить энергобезопасность и оптимизировать существующие процессы в энергетике, показать перспективы развития энергетических проектов, в том числе на деле показать престиж рабочих профессий и оценить профессиональное мастерство работников производственных предприятий — вот основные цели значимого события.

В первой части фестиваля для руководства была организована демонстрация технических возможностей и продукции предприятий-резидентов Курганского индустриального парка, а также торжественное открытие нового производства — литейного цеха с участием губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Фото: АО "УСТЭК"

Новый цех оснащен двумя автоматическими машинами литья алюминиевых сплавов под давлением. Обе машины имеют высокий уровень автоматизации. Установленное оборудование расширяет производственные возможности предприятия, здесь начнут выпускать светильники в литом алюминиевом корпусе.

Изделия отличаются повышенной надежностью, устойчивостью к внешним воздействиям и высоким уровнем пылевлагозащиты. Развитие получат и другие производства на территории индустриального парка.

«Испытываем чувство гордости за успехи курганских коллег, ведь здесь, на площадке Индустриального парка, созданы все условия для развития производства, применения новых технологий и реализации крупных проектов с использованием собственной продукции завода. Кроме этого, фестиваль это полезный нетворкинг, который дает возможность обсудить лучшие практики работы с коллегами из других городов», — отметил исполнительный директор УСТЭК Марат Царгасов.
Фото: АО "УСТЭК"

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подчеркнул важность подписания знаковых соглашений с зарубежными компаниями — технологическими партнерами, что позволит расширить рынок и поэтапную локализацию производства газопоршневых установок на мощностях «Курганского завода комплексных технологий». Таким образом в Кургане будет развиваться производство новой высокотехнологичной продукции.

«В наших планах — создать новую атмосферу и философию работы. В первую очередь это должно быть культурное, социальное, экологическое и производственное пространство, где можно развиваться и получать удовлетворение от созидательного труда», — поделился представитель оргкомитета Алексей Бобров, говоря о расширении производства Курганского завода комплексных технологий.

Продолжением фестиваля стал конкурс профессионального мастерства «Золотые руки», в котором 18 команд из числа энергетических и промышленных предприятий Уральского федерального округа сразились между собой в скорости, ловкости и сообразительности. Для участников были предусмотрены интересные задания: как можно оперативнее собрать печь-буржуйку; из предложенных деталей сконструировать рабочий светильник; выполнить сборку контейнеров для отходов и правильно отсортировать 16 типов вторсырья. В финале командам на скорость нужно было преодолеть дистанцию на трехметровой трубе.

Участие в Курганском фестивале позволило команде УСТЭК не только проверить профессиональную смекалку, познакомиться с коллегами из Салехарда, Ноябрьска, Екатеринбурга и других городов, но и сделать добро: собранные конкурсантами мобильные печи будут переданы для нужд бойцов СВО, а светильники отправятся в детские дома Курганской области.

Реклама. АО «УСТЭК».

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Соглашение#Фестиваль#Энергетика#Договоры#Курган#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Пережиток прошлого?»: пора ли отменить школьную форму в Тюмени
Сегодня, 06:12
«Я этого не делал»: почему тюменского пенсионера осудили за драку с полицейским
Сегодня, 09:48
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 26 сентября
Сегодня, 02:52
В Тюмени на Маяке маленькие дети крадут вещи из незакрытых автомобилей
Вчера, 16:54
«Красота требует денег»: в Тюмени подскочили цены на бьюти-средства
Вчера, 10:06
«5 лет без денег»: раненый боец СВО не может получить заслуженную зарплату
Вчера, 09:06