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Posted 26 сентября 2023, 18:42

Published 26 сентября 2023, 18:42

Modified 26 сентября 2023, 18:42

Updated 26 сентября 2023, 18:42

Вечерние новости Тюмени

Итоги дня Тюмени: нашли 13-летнего мальчика, сгорели декорации, суд над Черепановым

26 сентября 2023, 18:42
Фото: 1MI. Вечерние новости Тюмени
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Итоги
Дайджест событий за 26 сентября в Тюменской области.

В Ялуторовске нашли пропавшего 13-летнего мальчика

Подросток пропал вчера утром. Сообщается, что он найден живым, с ним все в порядке.

Сбежавший от мамы 13-летний Иван Кунгуров найден живым спустя сутки поисков. Оказалось, что он находился в одном из домов в Ялуторовске. Противоправных действий против него совершено не было.

Тюменского пенсионера осудили за драку с полицейским

Сегодня Александра Черепанова вновь признали виновным по делу об избиении полицейского. Теперь он не может быть депутатом, по уголовному делу ему назначили штраф — 5 тысяч рублей. Адвокат главы тюменского РКРП, как и сам коммунист не согласны с приговором.

Данное дело тянется с 2020 года. Выступая перед судом Александр Черепанов подчеркнул, что не наносил увечий подполковнику Волковицкому.

«Я — коммунист. Строго действую на основании Устава, Программы РКРП (б)-КПСС и Конституции РФ. Поэтому власть страшно недовольна тем, что я независим, со мной невозможно договориться, если это расходится с Программой партии, с моими принципами», — сообщил Черепанов.

Он несколько раз подчёркивал, что в тот день ему стало плохо и он просил полицейских оказать ему помощь. Телесных повреждений Волковицкому В. С. он не наносил. Одним из материалов дела Черепанова является видеоролик «Нашего города» на котором запечатлено, как главу тюменских коммунистов под руки ведут в полицейскую машину, после чего и происходит «удар». По версии обвинения, рука Черепанова в красной кофте наносит удар в лицо подполковника, который стоит ближе к камере. Сам коммунист до сих пор отрицает факт умышленного выпада в сторону полицейского. «Меня повалили на спину в машине, я пытался встать».

С октября российская авиакомпания запустит прямые рейсы Омск — Тобольск

Вылеты будут совершаться по пятницам и воскресеньям с 6 октября.

Полеты из Тобольска в Омск возобновятся, билеты уже поступили в продажу.

Как сообщает пресс-служба тобольского аэропорта Ремезов, рейс будет следовать по маршруту «Омск — Тобольск — Омск». Вылеты из Тобольска будут совершаться два раза в неделю: в пятницу в 13:50 и в воскресенье в 10:50. Приблизительное время пути — 1 час. Все полеты будут выполняться на самолете Bombardier CRJ-200.

У Тюменского драматического театра сгорели декорации

В этот момент их распиливали рабочие, от искры они загорелись. Часть из них была из пластика, поэтому и дым черный. Потушили все оперативно.

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