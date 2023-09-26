«Ишимский чай» стал первым брендом Тюменской области на тайском маркетплейсе

На маркетплейсе Lazada в Тайланде теперь продается «Ишимский чай». Продукция супругов Елены и Антона Антоненко стала первым брендом от Тюменской области, представленной на этом сервисе, сообщает Инвестиционное агентство ТО.

Ишимцы промышленным производством Иван-чая занимаются с 2019 года. Сырье собирают на дикорастущих полях иван-чая на юге Тюменской области за 40-70 км от города, за сезон обрабатывают в среднем 4 тонны растений. «Напиток из листа лесной вишни» супругов Антоненко в 2021 году отмечен медалью конкурса «100 лучших товаров России». Продукция компаний региона сегодня представлена на нескольких международных площадках: Amazon.com; Alibaba.com; epinduo.com; turkishexporter.com. Также планируется размещение тюменских товаров на fordaq.com. Тюменские предприятия выходят на эти маркетплейсы при содействии Центра поддержки экспорта Тюменской области. Услуги предоставляются в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».