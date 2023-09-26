«Ишимский чай» стал первым брендом Тюменской области на тайском маркетплейсе

Posted 26 сентября, 13:03
Published 26 сентября, 13:03
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Ишимцы промышленным производством Иван-чая занимаются с 2019 года.
Сырье собирают на дикорастущих полях иван-чая на юге Тюменской области за 40-70 км от города, за сезон обрабатывают в среднем 4 тонны растений.
«Напиток из листа лесной вишни» супругов Антоненко в 2021 году отмечен медалью конкурса «100 лучших товаров России».
Продукция компаний региона сегодня представлена на нескольких международных площадках: Amazon.com; Alibaba.com; epinduo.com; turkishexporter.com. Также планируется размещение тюменских товаров на fordaq.com.
Тюменские предприятия выходят на эти маркетплейсы при содействии Центра поддержки экспорта Тюменской области. Услуги предоставляются в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».