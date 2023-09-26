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Posted 26 сентября, 13:03

Published 26 сентября, 13:03

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

«Ишимский чай» стал первым брендом Тюменской области на тайском маркетплейсе

«Ишимский чай» стал первым брендом Тюменской области на тайском маркетплейсе

26 сентября 2023, 13:03
Фото: 1MI
На маркетплейсе Lazada в Тайланде теперь продается «Ишимский чай». Продукция супругов Елены и Антона Антоненко стала первым брендом от Тюменской области, представленной на этом сервисе, сообщает Инвестиционное агентство ТО.

Ишимцы промышленным производством Иван-чая занимаются с 2019 года.

Сырье собирают на дикорастущих полях иван-чая на юге Тюменской области за 40-70 км от города, за сезон обрабатывают в среднем 4 тонны растений.

«Напиток из листа лесной вишни» супругов Антоненко в 2021 году отмечен медалью конкурса «100 лучших товаров России».

Продукция компаний региона сегодня представлена на нескольких международных площадках: Amazon.com; Alibaba.com; epinduo.com; turkishexporter.com. Также планируется размещение тюменских товаров на fordaq.com.

Тюменские предприятия выходят на эти маркетплейсы при содействии Центра поддержки экспорта Тюменской области. Услуги предоставляются в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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