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Губернатор Подмосковья Воробьев: Все детсады области перешли на стандарт «Предшкола»

Губернатор Подмосковья Воробьев: Все детсады области перешли на стандарт «Предшкола»

26 сентября 2023, 07:05
Фото: Пресс-служба правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2023 году все детские сады региона перешли на новый стандарт «Предшкола». Программа обеспечивает комфортный переход детей трех — семи лет от дошкольного обучения к школьной скамье.

Теперь планируется уделить особое внимание повышению квалификации воспитателей.

Как передает mosregtoday.ru, по словам губернатора, в этом году в регионе открывается 48 бюджетных и внебюджетных детсадов. Андрей Воробьев отметил, что одновременно со строительством новых дошкольных учреждений нужно совершенствовать воспитательный процесс, чтобы дети были готовы к школе не только в плане знаний, но и психологически.

В этом году в Подмосковье открыли 32 новых детских сада почти на 8,3 тысячи мест, до конца года новые учреждения заработают в 12 населенных пунктах. Очередь в детские сады сократилась, в регионе работает тепловая карта по очередности и загрузке детсадов, а также продолжается реализация программы «Палисадики». Туда может быть зачислен ребенок, ожидающий места в детсаду. Также в области открыто 2,2 тысячи дошкольных групп на базе школ.

В этом году в Московской области капитально отремонтировали 17 детских садов, до конца текущего года завершат работы еще в 12 садах, а в следующем году отремонтируют 20 дошкольных учреждений.

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