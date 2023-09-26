Губернатор Подмосковья Воробьев: Все детсады области перешли на стандарт «Предшкола»

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Теперь планируется уделить особое внимание повышению квалификации воспитателей.
Как передает mosregtoday.ru, по словам губернатора, в этом году в регионе открывается 48 бюджетных и внебюджетных детсадов. Андрей Воробьев отметил, что одновременно со строительством новых дошкольных учреждений нужно совершенствовать воспитательный процесс, чтобы дети были готовы к школе не только в плане знаний, но и психологически.
В этом году в Подмосковье открыли 32 новых детских сада почти на 8,3 тысячи мест, до конца года новые учреждения заработают в 12 населенных пунктах. Очередь в детские сады сократилась, в регионе работает тепловая карта по очередности и загрузке детсадов, а также продолжается реализация программы «Палисадики». Туда может быть зачислен ребенок, ожидающий места в детсаду. Также в области открыто 2,2 тысячи дошкольных групп на базе школ.
В этом году в Московской области капитально отремонтировали 17 детских садов, до конца текущего года завершат работы еще в 12 садах, а в следующем году отремонтируют 20 дошкольных учреждений.