Губернатор Подмосковья Воробьев: Все детсады области перешли на стандарт «Предшкола»

В этом году в Подмосковье открыли 32 новых детских сада почти на 8,3 тысячи мест, до конца года новые учреждения заработают в 12 населенных пунктах. Очередь в детские сады сократилась, в регионе работает тепловая карта по очередности и загрузке детсадов, а также продолжается реализация программы «Палисадики». Туда может быть зачислен ребенок, ожидающий места в детсаду. Также в области открыто 2,2 тысячи дошкольных групп на базе школ.