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Дым без огня: тюменцы пожаловались на запах гари в нескольких районах

Дым без огня: тюменцы пожаловались на запах гари в нескольких районах

26 сентября 2023, 03:54
Фото: 1MI
Тюменцы отметили, что запах гари чувствуется сразу в нескольких районах города. При этом, в области сейчас леса не горят.

Этим утром Тюмень накрыл запах гари. Причем, как утверждают горожане, «аромат» распространился сразу на несколько районов: его почувствовали в центральной части города, Лесобазе, Плеханово и в других районах.

В администрации города изданию «72.ru» заявили, что в Тюмени возгораний нет, но, вероятнее всего, запах гари принесло ветром из соседнего региона. На сайте МЧС сообщается, что сейчас горят леса в Свердловской области.

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#Общество#Тюмень#Лес#Тюменцы#Пожары#Дым#Неприятный запах#Любовь Селезнева
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