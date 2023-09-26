Дым без огня: тюменцы пожаловались на запах гари в нескольких районах

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
Этим утром Тюмень накрыл запах гари. Причем, как утверждают горожане, «аромат» распространился сразу на несколько районов: его почувствовали в центральной части города, Лесобазе, Плеханово и в других районах.
В администрации города изданию «72.ru» заявили, что в Тюмени возгораний нет, но, вероятнее всего, запах гари принесло ветром из соседнего региона. На сайте МЧС сообщается, что сейчас горят леса в Свердловской области.