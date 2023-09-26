Детский сад Тобольского района выплатит 4.5 миллиона рублей семье погибшей девочки

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Тобольский районный суд рассмотрел иск родственников девочки, погибшей 19 сентября прошлого года в детском саду.
Как сообщает прокуратура Тюменской области, судом установлено, что ребенок погиб во время прогулки, ее тело было найдено в игровом домике. В феврале этого года воспитательницу осудили по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Для родственников смерть девочки является невосполнимой утратой, в связи с чем они предъявили иск о выплате детским садом компенсации за причинение нравственных страданий.
Суд удовлетворил данное требование: организация выплатит родственникам в общей сложности 4.5 миллиона рублей.