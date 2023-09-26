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Детский сад Тобольского района выплатит 4.5 миллиона рублей семье погибшей девочки

Детский сад Тобольского района выплатит 4.5 миллиона рублей семье погибшей девочки

26 сентября 2023, 07:55
Фото: 1MI
Девочка погибла в сентябре прошлого года во время прогулки в детском саду. Родственники получат денежную компенсацию.
Сюжет
Дети

Тобольский районный суд рассмотрел иск родственников девочки, погибшей 19 сентября прошлого года в детском саду.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, судом установлено, что ребенок погиб во время прогулки, ее тело было найдено в игровом домике. В феврале этого года воспитательницу осудили по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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Для родственников смерть девочки является невосполнимой утратой, в связи с чем они предъявили иск о выплате детским садом компенсации за причинение нравственных страданий.

Суд удовлетворил данное требование: организация выплатит родственникам в общей сложности 4.5 миллиона рублей.

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#Общество#Происшествия#Ребенок#Дети#Тюменская область#Суд#Тобольск#Компенсации#Компенсация морального вреда#Дела судебные#Детские сады#Родственники#Любовь Селезнева
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