Детский сад Тобольского района выплатит 4.5 миллиона рублей семье погибшей девочки

Как сообщает прокуратура Тюменской области, судом установлено, что ребенок погиб во время прогулки, ее тело было найдено в игровом домике. В феврале этого года воспитательницу осудили по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».