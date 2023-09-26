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Четверг оказался самым популярным днем для покупки квартир

Четверг оказался самым популярным днем для покупки квартир

26 сентября 2023, 09:50
Фото: «Страна Девелопмент»
Аналитики федерального застройщика «Страна Девелопмент» подвели итоги масштабного исследования предпочтений своих клиентов. Сбор данных затронул наблюдения за последние три года во всех регионах присутствия застройщика — Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге и Новосибирске.

Исходя из данных исследования специалистов федерального застройщика «Страна Девелопмент», покупатели для приобретения недвижимости чаще всего
выбирают четверг. Именно в этот день совершается наибольшее количество сделок. При этом консультации по вопросам приобретения недвижимости чаще всего проходят в субботу.

Фото: «Страна Девелопмент»

Большая часть покупателей (65%) — мужчины, при этом 90% покупателей-мужчин состоят в браке. Среди женщин-покупательниц замужних — только 33%, а их доля от общего числа покупателей — 35%.

Среди способов приобретения жилья традиционно преобладает ипотека. С ее помощью
недвижимость купили 87% собственников. На втором месте — рассрочка: таким образом покупку жилья оплатили 7%. А за наличный расчет квартиры и апартаменты приобрели 6% покупателей.

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено более 1 миллиона квадратных метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 миллиона квадратных метров.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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