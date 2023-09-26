Четверг оказался самым популярным днем для покупки квартир

Исходя из данных исследования специалистов федерального застройщика «Страна Девелопмент», покупатели для приобретения недвижимости чаще всего

выбирают четверг. Именно в этот день совершается наибольшее количество сделок. При этом консультации по вопросам приобретения недвижимости чаще всего проходят в субботу.