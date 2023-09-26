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Билеты из Тюмени в Сочи

Авиакомпании резко снизили цены на билеты из Тюмени в Сочи и Санкт-Петербург

26 сентября 2023, 13:31
Фото: 1MI
Билеты из Тюмени в Сочи
Авиакомпании предлагают тюменцам улететь в Сочи и Санкт-Петербург. Цены на авиабилеты снизились почти в 2 раза.

По данным «нашего города», доступные рейсы в курортный город страны предлагают 28 сентября. Улететь в Сочи можно будет за 3,5 тысячи рублей. В октябре цены повысятся до 6 тысяч.

Со 2 по 14 октября станут более доступны перелёты из Тюмени в Санкт-Петербург. Билеты предлагают за 3 — 3,8 тысяч рублей. Через 3 недели стоимость перелёта возрастёт сразу до 6,5 тысяч.

Ранее «Наш город» сообщал, что в конце лета и начале сентября улететь из областной столицы в Сочи стоило около 4,8 тысяч рублей. Начиная с октября цены повысятся до 6 — 8 тысяч за билет.

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