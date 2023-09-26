Авиакомпании резко снизили цены на билеты из Тюмени в Сочи и Санкт-Петербург

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
По данным «нашего города», доступные рейсы в курортный город страны предлагают 28 сентября. Улететь в Сочи можно будет за 3,5 тысячи рублей. В октябре цены повысятся до 6 тысяч.
Со 2 по 14 октября станут более доступны перелёты из Тюмени в Санкт-Петербург. Билеты предлагают за 3 — 3,8 тысяч рублей. Через 3 недели стоимость перелёта возрастёт сразу до 6,5 тысяч.
Ранее «Наш город» сообщал, что в конце лета и начале сентября улететь из областной столицы в Сочи стоило около 4,8 тысяч рублей. Начиная с октября цены повысятся до 6 — 8 тысяч за билет.