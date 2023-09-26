Аналитики ожидают подорожание российской пшеницы на мировом рынке

Вместе с увеличением спроса со стороны импортеров биржевой рынок пшеницы показывает ослабление. Аналитический центр сообщает, что на конец сентября пять основных импортеров пшеницы — Египет, Алжир, Тунис, Иордания и Саудовская Аравия — закупили по тендерам всего 6,7 миллиона тонн пшеницы с поставкой в этом сезоне. Этот показатель почти на 25 процентов ниже сезона 2022 года, когда было закуплено 8,9 миллиона тонн, а также ниже сезона 2021 года, когда было закуплено 7,1 миллиона тонн.