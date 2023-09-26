Аналитики ожидают подорожание российской пшеницы на мировом рынке

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Как пишет издание newizv.ru, эксперты называют в качестве причин увеличения экспортной и внутренней стоимости российской пшеницы ухудшение перспектив урожая и экспорта данной продукции в других государствах, а также уменьшение объема тендерных закупок со стороны основных импортеров.
«Перелом тренда ожидается в ближайшее время. Этому способствуют рекордные темпы вывоза и снижение излишков зерна, что, как следствие, скоро приведет к росту цен не только на мировом, но и на внутреннем рынке. Ожидаем, что рост внутренних цен и закупочных цен в портах составит 1 500 — 2 000 рублей за тонну», — отметили в аналитическом центре.
Эксперты прогнозируют, что экспортный потенциал пшеницы у основных конкурентов России сократится на 21 миллион тонн и составит 121,5 миллиона тонн зерна. Это самый низкий показатель за последние пять сезонов. Однако, несмотря на это, ожидается, что экспорт российской пшеницы в сентябре 2023 года с учетом стран ЕАЭС повышен с 5,45 — 5,5 млн до 5,55 — 5,6 млн тонн, предыдущий рекорд сентября составил 5,24 миллиона тонн.
Вместе с увеличением спроса со стороны импортеров биржевой рынок пшеницы показывает ослабление. Аналитический центр сообщает, что на конец сентября пять основных импортеров пшеницы — Египет, Алжир, Тунис, Иордания и Саудовская Аравия — закупили по тендерам всего 6,7 миллиона тонн пшеницы с поставкой в этом сезоне. Этот показатель почти на 25 процентов ниже сезона 2022 года, когда было закуплено 8,9 миллиона тонн, а также ниже сезона 2021 года, когда было закуплено 7,1 миллиона тонн.
Аналитики особо акцентируют внимание на том, что в будущем эти страны-импортеры будут вынуждены приобретать пшеницу по более высоким ценам, чтобы компенсировать объемы, которые они не закупили ранее. В аналитическом центре подчеркивают, что на международном рынке пшеницы ожидаются изменения, следствием которых неизменно станет рост цен.