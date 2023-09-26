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8 литров крови сдали сотрудники тюменского водоканала

8 литров крови сдали сотрудники тюменского водоканала

26 сентября 2023, 10:00
Фото: Росводоканал Тюмень
В Тюменском водоканале прошла очередная акция «Сдай кровь — спаси жизнь». 19 волонтеров предприятия пополнили областной банк крови на 8 литров.

Донорские акции проходят в водоканале несколько раз в год в рамках программы благополучия сотрудников «РВК.Здорово» и волонтерского проекта «Росводоканал ДОБРО».

«Корпоративные волонтерские проекты объединяют неравнодушных людей и помогают вместе совершать добрые дела. Отдавая кровь другим, мы помогаем и себе, ведь донация способствует обновлению крови, что положительно влияет на здоровье», — говорит директор по персоналу «Росводоканал Тюмень» Вера Сидорова.

Каждый раз к опытным донорам присоединяются новички. Олеся Конькова, инженер производственного отдела, в первый раз приняла участие в акции:

«Я всегда хотела стать донором. И кто бы мог подумать, что именно на новой работе созданы все условия для исполнения моего желания. Это важно для меня, потому что моя кровь может спасти кому-то жизнь».

Главный специалист отдела главного энергетика Оксана Руденко — опытный донор. Своим примером она вовлекает в добрые дела коллег. Трое из семи человек, работающих в ее отделе, приняли участие в Дне донора.

Фото: Росводоканал Тюмень

Главный специалист отдела главного энергетика Оксана Руденко — опытный донор. Своим примером она вовлекает в добрые дела коллег. Трое из семи человек, работающих в ее отделе, приняли участие в Дне донора.

Такие акции в «Росводоканал Тюмень» проходят ежеквартально. С начала года сотрудники предприятия пополнили областной банк крови на 19 литров крови.

Справка о компании

Предприятия группы компаний »Росводоканал» обеспечивают доступ к чистой воде для 6,8 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Тюмени и Южно-Сахалинске; ежегодно подают в сеть более 700 млн кубометров воды и принимают на очистку свыше 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,6 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.

Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ регионов страны. C 2007 года предприятия Группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 176,868 млрд рублей.

Росводоканал следует международным принципам ESG. Миссия компании направлена на создание, внедрение и формирование культуры «Зеленой экономики» и «Устойчивого развития» в отрасли ЖКХ. С 2010 по 2020 гг. на природоохранную деятельность было направлено более 4,6 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по масштабированию деятельности национального оператора, реализации проектов в сфере ВиВ и развитию коммунальной отрасли России.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Тюменцы#Здоровье#Росводоканал#Акция#Благотворительность#Доноры#Любовь Селезнева
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