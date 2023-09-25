nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 14:12

Published 25 сентября, 14:12

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

В Тюменской области почти на 15% снизилось число грабежей

В Тюменской области почти на 15% снизилось число грабежей

25 сентября 2023, 14:12
Фото: nashgorod.ru
Криминогенная обстановка в Тюменской области в целом сохраняется стабильной. Об этом заявил заместитель губернатора Павел Белявский на очередном заседании регионального координационного совета по профилактике правонарушений.

С начала года на территории Тюменской области заметно снизилось число грабежей — на 14,7%. Количество краж стало меньше на 2%.

«Снизились рецидивная преступность и число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В то же время отмечен незначительный рост общего количества зарегистрированных преступлений», — доложил заместитель начальника областной полиции Евгений Козлов.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских обратил внимание представителей правоохранительных органов на необходимость усиления совместной с профильными органами власти и общественностью профилактической работы по предупреждению преступности среди несовершеннолетних.

Участники заседания рассмотрели вопрос о мерах по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Павел Белявский поручил активизировать использование в профилактической работе социальных технологий. Необходимо усилить разъяснительную деятельность, причем не только в средствах массовой информации и социальных сетях, но и непосредственно в коллективах, подчеркнул заместитель губернатора.

Подпишитесь
Ремонт иномарок, фуршеты и пиар: куда Тюменская облдума тратит народные деньги
30 сентября, 06:02
«Знаете, где живете?»: 9 из 10 тюменцев не пройдут этот тест на знание истории города
29 сентября, 08:45
Регина Тодоренко и Тимур Родригез покажут Тюмень в шоу «Руссо Экспрессо»
30 сентября, 05:04
«Арбитражи сентября»: миллионы за снег, квартира раздора и массовое банкротство
29 сентября, 06:02
Штрафы для уклонистов, ужесточение требований к выдаче ипотеки: нововведения октября
30 сентября, 02:07
Здесь много необычного: студент из Тюмени уехал жить и учиться в Чили
29 сентября, 03:12