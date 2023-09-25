В Тюменской области почти на 15% снизилось число грабежей

Posted 25 сентября, 14:12
Published 25 сентября, 14:12
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
С начала года на территории Тюменской области заметно снизилось число грабежей — на 14,7%. Количество краж стало меньше на 2%.
«Снизились рецидивная преступность и число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В то же время отмечен незначительный рост общего количества зарегистрированных преступлений», — доложил заместитель начальника областной полиции Евгений Козлов.
Прокурор Тюменской области Владислав Московских обратил внимание представителей правоохранительных органов на необходимость усиления совместной с профильными органами власти и общественностью профилактической работы по предупреждению преступности среди несовершеннолетних.
Участники заседания рассмотрели вопрос о мерах по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Павел Белявский поручил активизировать использование в профилактической работе социальных технологий. Необходимо усилить разъяснительную деятельность, причем не только в средствах массовой информации и социальных сетях, но и непосредственно в коллективах, подчеркнул заместитель губернатора.