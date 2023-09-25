В Тюменской области может открыться производственное предприятие китайской компании

Posted 25 сентября, 13:42
Published 25 сентября, 13:42
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Компания занимается исследованиями и разработками, проектированием, производством и обслуживанием буровых устройств с верхним приводом и имеет профессиональную команду по технологиям и сервисному обслуживанию верхнего привода.
Тюменским гостям показали производственные здания и испытательную инфраструктуру, площадь которых составляет 17,000 кв. м. Здесь расположены цеха для сборки и ремонта верхних приводов, установки систем электроуправления, разработки инновационных технологий, складские помещения и т. д.
Инвестор заинтересован в размещении своего производства в нашем регионе, в том числе в партнёрстве с тюменскими компаниями.