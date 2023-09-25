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Posted 25 сентября, 13:42

Published 25 сентября, 13:42

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

В Тюменской области может открыться производственное предприятие китайской компании

В Тюменской области может открыться производственное предприятие китайской компании

25 сентября 2023, 13:42
Фото: 1MI
Власти Тюменкой области предложили китайской компании TPEC локализовать свое производство на территории региона. Этот вопрос послужил поводом для встречи представителей правительства ТО и предпринимателей из КНР, сообщает Инвестагентство региона.

Компания занимается исследованиями и разработками, проектированием, производством и обслуживанием буровых устройств с верхним приводом и имеет профессиональную команду по технологиям и сервисному обслуживанию верхнего привода.

Тюменским гостям показали производственные здания и испытательную инфраструктуру, площадь которых составляет 17,000 кв. м. Здесь расположены цеха для сборки и ремонта верхних приводов, установки систем электроуправления, разработки инновационных технологий, складские помещения и т. д.

Инвестор заинтересован в размещении своего производства в нашем регионе, в том числе в партнёрстве с тюменскими компаниями.

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