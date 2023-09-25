nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:16

Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

В Тюмени в ДТП на мосту Монтажников погиб человек

В Тюмени на мосту Монтажников водитель Lada влетел в ограждение. Есть погибшие

25 сентября 2023, 04:16
Фото: 1MI

В Тюмени в ДТП на мосту Монтажников погиб человек

Один человек погиб в утреннем дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в понедельник утром в Тюмени на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Монтажников.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

Здесь автомобиль Lada Priora влетел в ограждение. В результате аварии погиб пассажир отечественного авто, 20-летнего водителя, уроженца Исетского района, с травмами доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются. Движение по развязке Монтажников не ограничено идет в нормальном режиме.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу ночью на федеральной трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП. Столкнулись микроавтобус Nissan и грузовик MAN. В аварии погибли водитель и пассажир минивэна — отец и сын.

Читайте также:
Тюменцы скупают дешевые квартиры банкротовНа Тюменскую область сегодня обрушится магнитная буряТюменец из-за красной иномарки задушил свою невесту
#Видео#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#Безопасность на дорогах
Подпишитесь
«5 лет без денег»: раненый боец СВО не может получить заслуженную зарплату
Сегодня, 09:06
Тест "Нашего города". «Чисто по-тюменски»: только коренной тюменец пройдет тест на знание местного сленга
22 сентября, 04:59
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 25 сентября
Сегодня, 01:07
В Тюмени чуть не случилась драка из-за шутки про чеченцев, которой не было
22 сентября, 11:18
«Красота требует денег»: в Тюмени подскочили цены на бьюти-средства
Сегодня, 10:06
Полицейские арестовали смотрящего за Ишимом и сами пошли под суд
Сегодня, 05:02