В Тюмени на мосту Монтажников водитель Lada влетел в ограждение. Есть погибшие

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
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Updated Сегодня, 04:18
Здесь автомобиль Lada Priora влетел в ограждение. В результате аварии погиб пассажир отечественного авто, 20-летнего водителя, уроженца Исетского района, с травмами доставили в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняются. Движение по развязке Монтажников не ограничено идет в нормальном режиме.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу ночью на федеральной трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП. Столкнулись микроавтобус Nissan и грузовик MAN. В аварии погибли водитель и пассажир минивэна — отец и сын.