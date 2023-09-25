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Кража на парковке

В Тюмени на Маяке маленькие дети крадут вещи из незакрытых автомобилей

25 сентября 2023, 16:54
Фото: 1MI
Кража на парковке
Тюменские водители жалуются на детей, которые крадут вещи из незакрытых машин. Один из таких случаев произошел в районе улицы Волгоградской на Маяке.

По данным «Нашего города», двое школьников открыли заднюю дверь ВАЗ 2107 и вынесли оттуда вещи. Местные жители пожаловались на мальчиков в соцсетях, но в полицию пока не обращались.

Дети дёргают за ручки автомобилей, которые стоят на местной парковке, проверяют их. Если машину можно открыть — они выносят оттуда всё что могут унести. Один из жителей улицы Волгоградской отметил, что семья, в который живут ребята малообеспеченная и пообещал поговорить с родителями юных тюменцев.

«Ребятам по шесть лет. Пока не хочется обращаться в полицию», — сообщил «Нашему городу» один из жителей района.

В августе «Наш город» сообщал, что тюменка избивала трех детей, находящихся под ее опекой. Она истязала малышей утюгом, поленом, ремнем и другими предметами. По решению суда ребята находятся в другой семье.

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