В Тюмени на Маяке маленькие дети крадут вещи из незакрытых автомобилей

Дети дёргают за ручки автомобилей, которые стоят на местной парковке, проверяют их. Если машину можно открыть — они выносят оттуда всё что могут унести. Один из жителей улицы Волгоградской отметил, что семья, в который живут ребята малообеспеченная и пообещал поговорить с родителями юных тюменцев.