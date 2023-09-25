В Ишиме отремонтировали общежитие пединститута

По данным сайта Госзакупки, в этом году на реомнт потратили ещё 4,3 млн рублей. Строители заменили кровлю, завершился ремонт входной группы, её оснастили пандусом. Работы проведены ещё в 15 студенческих комнатах. Здание 1971 года постройки и нуждается в улучшении. Дополнительный ремонт запланирован уже в 2024 году. Подрядная организация заменит санузлы, душевые. В здании появится необходимая современная техника.