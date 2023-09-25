В Ишиме отремонтировали общежитие пединститута

Posted Вчера, 19:30
Published Вчера, 19:30
Modified Вчера, 19:31
Updated Вчера, 19:31
По данным сайта Госзакупки, в этом году на реомнт потратили ещё 4,3 млн рублей. Строители заменили кровлю, завершился ремонт входной группы, её оснастили пандусом. Работы проведены ещё в 15 студенческих комнатах. Здание 1971 года постройки и нуждается в улучшении. Дополнительный ремонт запланирован уже в 2024 году. Подрядная организация заменит санузлы, душевые. В здании появится необходимая современная техника.
В марте «Наш город» сообщал, что студенты Тюменского индустриального университета просят обратить внимание на условия проживания в общежитии №4 по адресу Мельникайте.