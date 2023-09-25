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Posted Вчера, 19:30

Published Вчера, 19:30

Modified Вчера, 19:31

Updated Вчера, 19:31

Ремонт в общажитии

В Ишиме отремонтировали общежитие пединститута

25 сентября 2023, 19:30
Фото: 1MI
Ремонт в общажитии
Ишимское общежитие постепенно приводят в порядок. За последние два года на эти цели выделили 16 млн рублей.

По данным сайта Госзакупки, в этом году на реомнт потратили ещё 4,3 млн рублей. Строители заменили кровлю, завершился ремонт входной группы, её оснастили пандусом. Работы проведены ещё в 15 студенческих комнатах. Здание 1971 года постройки и нуждается в улучшении. Дополнительный ремонт запланирован уже в 2024 году. Подрядная организация заменит санузлы, душевые. В здании появится необходимая современная техника.

В марте «Наш город» сообщал, что студенты Тюменского индустриального университета просят обратить внимание на условия проживания в общежитии №4 по адресу Мельникайте.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Госзакупки
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