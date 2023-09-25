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В аэропорту «Рощино» отменили рейс из Москвы

В аэропорту «Рощино» отменили рейс из Москвы

25 сентября 2023, 10:44
Рейс SU 1568 Москва — Тюмень, который должен был прилететь в «Рощино» 26 сентября, отменён.

По данным онлайн-табло, самолёт «Аэрбас» компании «Аэрофлот» не прилетит в Тюмень из Шереметьево.

«Перевозчик отменил рейс. Причины произошедшего неизвестны», — сообщили «Нашему городу» в аэропорту «Шереметьево».

В понедельник на 30 минут задерживается рейс авиакомпании Utair Красноселькуп — Тюмень. Отмечается, что самолёт Ан-26 позже вылетел из аэропорта.

Ранее «Наш город» сообщал, что 13 сентября на борту авиарейса Сочи — Тюмень одному из пассажиров стало плохо. Этим же рейсом летели две медика, они оказали пострадавшему необходимую помощь.

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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Аэропорт Рощино#Аэропорт
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