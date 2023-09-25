В аэропорту «Рощино» отменили рейс из Москвы

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
По данным онлайн-табло, самолёт «Аэрбас» компании «Аэрофлот» не прилетит в Тюмень из Шереметьево.
«Перевозчик отменил рейс. Причины произошедшего неизвестны», — сообщили «Нашему городу» в аэропорту «Шереметьево».
В понедельник на 30 минут задерживается рейс авиакомпании Utair Красноселькуп — Тюмень. Отмечается, что самолёт Ан-26 позже вылетел из аэропорта.
Ранее «Наш город» сообщал, что 13 сентября на борту авиарейса Сочи — Тюмень одному из пассажиров стало плохо. Этим же рейсом летели две медика, они оказали пострадавшему необходимую помощь.