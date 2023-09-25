Тюменцев напугало нашествие насекомых в парках и скверах

В августе «Наш город» сообщал, что жители Тюмени сообщили о нашествии ос в Гилевской роще, Зареке, Тюменской слободе и около ТЭЦ-1. В прошлом году их было гораздо меньше. Похожая ситуация возникла и в Тобольске. В соцсетях горожане отмечают, что они облюбовали точки уличного общепита и летают по всему парку.