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Published Сегодня, 11:09

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В парках появилось много насекомых

Тюменцев напугало нашествие насекомых в парках и скверах

25 сентября 2023, 11:09
Фото: 1MI
В парках появилось много насекомых
Жителей Ялуторовска беспокоит необычно большое количество божьих коровок. Горожане сообщают, что их очень много в парках и местном лесу. Это напугало некоторых горожан.
«Обожаю этих милых жучков. Они не пугают, а даже радуют», — сообщила «Нашему городу» тюменка Наталья М.

Эксперты полагают, что скачки численности насекомых — это естественное природное явление. Ожидается, что они скоро мигрируют в другие районы Тюменской области. На рост их численности мог повлиять тёплый сентябрь.

Фото: Наталья М.

В августе «Наш город» сообщал, что жители Тюмени сообщили о нашествии ос в Гилевской роще, Зареке, Тюменской слободе и около ТЭЦ-1. В прошлом году их было гораздо меньше. Похожая ситуация возникла и в Тобольске. В соцсетях горожане отмечают, что они облюбовали точки уличного общепита и летают по всему парку.

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#Общество#Александр Мязин#Тюменцы#Насекомые
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