Тюменцев напугало нашествие насекомых в парках и скверах

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
«Обожаю этих милых жучков. Они не пугают, а даже радуют», — сообщила «Нашему городу» тюменка Наталья М.
Эксперты полагают, что скачки численности насекомых — это естественное природное явление. Ожидается, что они скоро мигрируют в другие районы Тюменской области. На рост их численности мог повлиять тёплый сентябрь.
В августе «Наш город» сообщал, что жители Тюмени сообщили о нашествии ос в Гилевской роще, Зареке, Тюменской слободе и около ТЭЦ-1. В прошлом году их было гораздо меньше. Похожая ситуация возникла и в Тобольске. В соцсетях горожане отмечают, что они облюбовали точки уличного общепита и летают по всему парку.