Тюменский ЖК «Звездный» получил Золотой кирпич

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
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Федеральная премия CRE Awards 2023 — это профессиональный конкурс в области коммерческой недвижимости, где отмечают достижения лучших девелоперских, инвестиционных, консалтинговых и управляющих компаний России за прошедший год.
Жилой комплекс «Звездный», федерального застройщика «Страна Девелопмент» победил в номинации «Коммерческая инфраструктура ЖК». Эксперты оценивали подход к созданию и управлению помещениями для бизнеса в жилом комплексе, масштаб, а также инновационные решения.
В ЖК «Звездный» доля коммерческих помещений составляет 21% в общем объеме всех площадей проекта. В жилых домах на первых этажах уже открыты образовательные центры и спортивные секции, пункты выдачи и аптеки, магазины и кафе.
В коммерческую инфраструктуру жилого комплекса входит и один из самых крупных в городе ТРЦ «Тюмень Сити Молл», который тоже построила ГК «Страна Девелопмент». В шаговой доступности у жителей района — гипермаркет, кинотеатр, кафе, детский игровой центр, боулинг и даже отделение «Мои документы».
Одно из уникальных для города решений — это теплый переход, расположенный над проезжей частью и соединяющий ТРЦ с жилым микрорайоном. Попасть в торговое пространство можно по нему и для этого не нужно пересекать проезжую часть.
В этом году на премию CRE Awards 2023 было подано свыше 70 заявок от объектов из 27 регионов РФ, а также более 30 заявок от компаний в профессиональных номинациях. Победа ЖК «Звездный» — заслуженное признание профессионального сообщества.
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