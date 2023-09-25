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Тюменский ЖК «Звездный» получил Золотой кирпич

Тюменский ЖК «Звездный» получил Золотой кирпич

25 сентября 2023, 10:21
Фото: «Страна Девелопмент»
В Москве подвели итоги федеральной премии CRE Awards 2023. В номинации «Коммерческая инфраструктура ЖК» лучшим был признан тюменский ЖК «Звездный», который возводит федеральный застройщик «Страна Девелопмент».

Федеральная премия CRE Awards 2023 — это профессиональный конкурс в области коммерческой недвижимости, где отмечают достижения лучших девелоперских, инвестиционных, консалтинговых и управляющих компаний России за прошедший год.

Жилой комплекс «Звездный», федерального застройщика «Страна Девелопмент» победил в номинации «Коммерческая инфраструктура ЖК». Эксперты оценивали подход к созданию и управлению помещениями для бизнеса в жилом комплексе, масштаб, а также инновационные решения.

Фото: «Страна Девелопмент»

В ЖК «Звездный» доля коммерческих помещений составляет 21% в общем объеме всех площадей проекта. В жилых домах на первых этажах уже открыты образовательные центры и спортивные секции, пункты выдачи и аптеки, магазины и кафе.

В коммерческую инфраструктуру жилого комплекса входит и один из самых крупных в городе ТРЦ «Тюмень Сити Молл», который тоже построила ГК «Страна Девелопмент». В шаговой доступности у жителей района — гипермаркет, кинотеатр, кафе, детский игровой центр, боулинг и даже отделение «Мои документы».

Одно из уникальных для города решений — это теплый переход, расположенный над проезжей частью и соединяющий ТРЦ с жилым микрорайоном. Попасть в торговое пространство можно по нему и для этого не нужно пересекать проезжую часть.

Фото: «Страна Девелопмент»

В этом году на премию CRE Awards 2023 было подано свыше 70 заявок от объектов из 27 регионов РФ, а также более 30 заявок от компаний в профессиональных номинациях. Победа ЖК «Звездный» — заслуженное признание профессионального сообщества.

Реклама. ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЕЗДНЫЙ». strana.com.

#Общество#Тюмень#Премия#Продажа#Инфраструктура#Продажа недвижимости#ЖК#Анастасия Имамахметова#Продажа квартиры#Страна
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