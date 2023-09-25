Тюменская учительница спасла из пожара четверых детей

Лида Шипичкина — учитель начальных классов с 30-летним стажем. 31 августа она с сыном проходила мимо дома №21 на улице Советской в селе Коктюль и услышала крики детей. Подойдя ближе, она увидела в окне двух девочек, которые пытались привлечь внимание и звали на помощь.