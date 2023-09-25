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В МЧС рассказали историю, которая произошла в конце августа

Тюменская учительница спасла из пожара четверых детей

25 сентября 2023, 07:22
Фото: МЧС Тюменской области/Телеграм
В МЧС рассказали историю, которая произошла в конце августа
Лида Шипичкина — учитель начальных классов. Благодаря ее отваге трагедии удалось избежать.
Сюжет
Дети

Лида Шипичкина — учитель начальных классов с 30-летним стажем. 31 августа она с сыном проходила мимо дома №21 на улице Советской в селе Коктюль и услышала крики детей. Подойдя ближе, она увидела в окне двух девочек, которые пытались привлечь внимание и звали на помощь.

Женщина без промедления бросилась в горящий дом, комнаты которого уже заполонил дым. Там она увидела четверых детей: годовалого Александра, двухлетнюю Евгению, трехлетнюю Анну и шестилетнюю Елизавету. Лида вывела детей из полыхающего здания, а потом вызвала пожарных.

Фото: МЧС Тюменской области

Как утверждают коллеги учительницы, преданность своей профессии и любовь к детям всегда были ее отличительными чертами.

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#Общество#Происшествия#Дети#Тюменская область#Учитель#Учителя#Пожары#Спасение#Любовь Селезнева
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