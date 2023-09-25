Тюменская учительница спасла из пожара четверых детей

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Лида Шипичкина — учитель начальных классов с 30-летним стажем. 31 августа она с сыном проходила мимо дома №21 на улице Советской в селе Коктюль и услышала крики детей. Подойдя ближе, она увидела в окне двух девочек, которые пытались привлечь внимание и звали на помощь.
Женщина без промедления бросилась в горящий дом, комнаты которого уже заполонил дым. Там она увидела четверых детей: годовалого Александра, двухлетнюю Евгению, трехлетнюю Анну и шестилетнюю Елизавету. Лида вывела детей из полыхающего здания, а потом вызвала пожарных.
Как утверждают коллеги учительницы, преданность своей профессии и любовь к детям всегда были ее отличительными чертами.