Тюмень не попала в топ-10 рейтинга по уровню зарплат

Первое место в рейтинге российских городов по уровню зарплат занимает Новый Уренгой — среднемесячная чистая зарплата в по итогам первого полугодия здесь составила более 140 тысяч рублей, на нее можно было купить шесть потребительских наборов. На втором месте находится еще один ямальский город — Салехард. Там размер среднего заработка превысил 127 тысяч рублей, что эквивалентно 5,35 потребительским наборам. Замыкает тройку лидеров Москва, где зарплата в 137,7 тысяч рублей эквивалентна 4,8 набора.