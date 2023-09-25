Тюмень не попала в топ-10 рейтинга по уровню зарплат

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Первое место в рейтинге российских городов по уровню зарплат занимает Новый Уренгой — среднемесячная чистая зарплата в по итогам первого полугодия здесь составила более 140 тысяч рублей, на нее можно было купить шесть потребительских наборов. На втором месте находится еще один ямальский город — Салехард. Там размер среднего заработка превысил 127 тысяч рублей, что эквивалентно 5,35 потребительским наборам. Замыкает тройку лидеров Москва, где зарплата в 137,7 тысяч рублей эквивалентна 4,8 набора.
Из числа регионов Уральского федерального округа в десятку городов-лидеров по уровню зарплат также вошли Сургут и Ханты-Мансийск, где на средний заработок можно приобрести 4,63 и 4,41 потребительских набора соответственно.
В конце списка расположились Нальчик и Элиста. В Нальчике соотношение средней чистой зарплаты (38,1 тысяча рублей) и стоимости фиксированных потребительских наборов товаров и услуг не превышает двух раз, а в Элисте на средний заработок в 37,9 тысяч рублей можно купить всего 2 потребительских набора.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по прогнозам Министерства экономики и развития России, рост уровня заработной платы не превысит 10% в ближайшие три года.