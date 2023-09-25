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Тюмень не попала в топ-10 рейтинга по уровню зарплат

Тюмень не попала в топ-10 рейтинга по уровню зарплат

25 сентября 2023, 05:36
Фото: 1MI
Областная столица заняла только 12 место. Такая информация указана в рейтинге РИА Новости. Размер среднего заработка в Тюмени составляет 74,9 тысяч рублей. На эту сумму горожане могу позволить себе купить 3,99 фиксированных потребительских набора.

Первое место в рейтинге российских городов по уровню зарплат занимает Новый Уренгой — среднемесячная чистая зарплата в по итогам первого полугодия здесь составила более 140 тысяч рублей, на нее можно было купить шесть потребительских наборов. На втором месте находится еще один ямальский город — Салехард. Там размер среднего заработка превысил 127 тысяч рублей, что эквивалентно 5,35 потребительским наборам. Замыкает тройку лидеров Москва, где зарплата в 137,7 тысяч рублей эквивалентна 4,8 набора.

Из числа регионов Уральского федерального округа в десятку городов-лидеров по уровню зарплат также вошли Сургут и Ханты-Мансийск, где на средний заработок можно приобрести 4,63 и 4,41 потребительских набора соответственно.

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В конце списка расположились Нальчик и Элиста. В Нальчике соотношение средней чистой зарплаты (38,1 тысяча рублей) и стоимости фиксированных потребительских наборов товаров и услуг не превышает двух раз, а в Элисте на средний заработок в 37,9 тысяч рублей можно купить всего 2 потребительских набора.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по прогнозам Министерства экономики и развития России, рост уровня заработной платы не превысит 10% в ближайшие три года.

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