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Центральный Банк РФ собирает у тюменцев монеты

Центральный Банк РФ собирает у тюменцев монеты

25 сентября 2023, 06:33
Фото: 1MI
Жителей Тюменской области просят сдать в банки наличные средства мелкого номинала. В течение двух недель монеты будут принимать в финансовых учреждениях без комиссии, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Тюменцы могут обменять накопившуюся мелочь на более крупные купюры или же зачислить денежные средства на свой банковский счет. Заметим, что в 2019 году при проведении аналогичной акции жители региона сдали в банки в порядка 838 тысяч штук монет или более 3 тонн.

По данным Центробанка, на сегодняшний день в Росси в целом в обороте находится почти 72 миллиарда штук монет или примерно по 500 монет на одного жителя.

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Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень не вошла топ-10 городов страны по уровню заработной платы по итогам первого полугодия 2023 года. Первые позиции рейтинга заняли ямальские города Новый и Уренгой и Салехард, а также Москва.

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