Центральный Банк РФ собирает у тюменцев монеты

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Тюменцы могут обменять накопившуюся мелочь на более крупные купюры или же зачислить денежные средства на свой банковский счет. Заметим, что в 2019 году при проведении аналогичной акции жители региона сдали в банки в порядка 838 тысяч штук монет или более 3 тонн.
По данным Центробанка, на сегодняшний день в Росси в целом в обороте находится почти 72 миллиарда штук монет или примерно по 500 монет на одного жителя.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень не вошла топ-10 городов страны по уровню заработной платы по итогам первого полугодия 2023 года. Первые позиции рейтинга заняли ямальские города Новый и Уренгой и Салехард, а также Москва.