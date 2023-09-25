Центральный Банк РФ собирает у тюменцев монеты

Тюменцы могут обменять накопившуюся мелочь на более крупные купюры или же зачислить денежные средства на свой банковский счет. Заметим, что в 2019 году при проведении аналогичной акции жители региона сдали в банки в порядка 838 тысяч штук монет или более 3 тонн.