Цена космическая: бизнесмены привезли в Тюмень новые iPhone 15

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
iPhone 15 Pro Max в максимальной комплектации можно купить за 350 тысяч. В Москве он стоит 302 — 330 тысяч. Более простые модели стоят уже от 148 до 273 тысяч рублей, но телефон придётся ждать до октября. В наличии в Тюмени (с рук) от 168 тысяч.
«Просто понты и всё. Смысла нет его покупать. Даже если на руках есть искомая сумма денег, едва ли много людей будут так деньги тратить. Если он конечно не вращается в „элитных“ слоях общества», — сообщил «Нашему городу» тюменец Александр В.
Стоит отметить, что в магазинах Москвы новые iPhone 15 стоят от 130 тысяч рублей. В ОАЭ их можно приобрести примерно за 100 — 110 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что цена на базовый iPhone 15 может достичь 150 — 200 тысяч рублей.