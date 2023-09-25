Цена космическая: бизнесмены привезли в Тюмень новые iPhone 15

iPhone 15 Pro Max в максимальной комплектации можно купить за 350 тысяч. В Москве он стоит 302 — 330 тысяч. Более простые модели стоят уже от 148 до 273 тысяч рублей, но телефон придётся ждать до октября. В наличии в Тюмени (с рук) от 168 тысяч.