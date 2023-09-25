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Новые телефоны уже в городе

Цена космическая: бизнесмены привезли в Тюмень новые iPhone 15

25 сентября 2023, 16:36
Фото: 1MI
Новые телефоны уже в городе
Телефоны прибывают из Казахстана и ОАЭ, сообщают источники «Нашего города».

iPhone 15 Pro Max в максимальной комплектации можно купить за 350 тысяч. В Москве он стоит 302 — 330 тысяч. Более простые модели стоят уже от 148 до 273 тысяч рублей, но телефон придётся ждать до октября. В наличии в Тюмени (с рук) от 168 тысяч.

«Просто понты и всё. Смысла нет его покупать. Даже если на руках есть искомая сумма денег, едва ли много людей будут так деньги тратить. Если он конечно не вращается в „элитных“ слоях общества», — сообщил «Нашему городу» тюменец Александр В.
Фото: Авито

Стоит отметить, что в магазинах Москвы новые iPhone 15 стоят от 130 тысяч рублей. В ОАЭ их можно приобрести примерно за 100 — 110 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что цена на базовый iPhone 15 может достичь 150 — 200 тысяч рублей.

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#Общество#Бизнес#Александр Мязин#Деньги#Тюменцы
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