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Стало известно, когда в домах Тобольска появится отопление

Стало известно, когда в домах Тобольска появится отопление

25 сентября 2023, 10:53
Тепло появится в домах Тобольска через два дня. Распоряжение подписал глава администрации города Максим Афанасьев.

Этот месяц оказался теплее, чем в прошлые годы. По данным «Нашего города», в 2022 году отопление в Тобольске включили с 12 сентября.

«Подписал распоряжение о начале отопительного сезона с 27 сентября. Сентябрь неожиданно оказался сухим и теплым, но ночи холодные», — сообщил Афанасьев в своём Telegram-канале.

Ранее «Наш город» сообщал, что отопительный сезон начнётся в Тобольске после 26 сентября. До этого времени синоптики прогнозировали в тёплые дни и до + 21 градуса. В Тюмени отопительный сезон уже начался.

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#Общество#Александр Мязин#Тюменцы#Отопление#Тепло
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