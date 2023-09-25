Стало известно, когда в домах Тобольска появится отопление

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Этот месяц оказался теплее, чем в прошлые годы. По данным «Нашего города», в 2022 году отопление в Тобольске включили с 12 сентября.
«Подписал распоряжение о начале отопительного сезона с 27 сентября. Сентябрь неожиданно оказался сухим и теплым, но ночи холодные», — сообщил Афанасьев в своём Telegram-канале.
Ранее «Наш город» сообщал, что отопительный сезон начнётся в Тобольске после 26 сентября. До этого времени синоптики прогнозировали в тёплые дни и до + 21 градуса. В Тюмени отопительный сезон уже начался.