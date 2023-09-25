Сегодня в Тюмени не будет работать светофоры сразу на восьми улицах

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Сегодня тюменским автомобилистам нужно быть особо осторожными: на сетях электроснабжения будут проводиться запланированные работы, в связи с этим светофоры не будут работать сразу на восьми улицах города.
«Тюменьгортранс» предупреждает автолюбителей, что с 8 утра и до 12 дня не работают светофоры на пересечении улиц Самарцева и Салехардской, Самарцева и Ставропольской, Самарцева и Демьяна Бедного.
Также с 9 утра и до 18 вечера светофоры будут отключены на пересечении улиц Первомайской и Осипенко, Первомайской и Советской, Осипенко и Водопроводной, Водопроводной и Комсомольской, Комсомольской и Орджоникидзе.