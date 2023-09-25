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Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Сегодня в Тюмени не будет работать светофоры сразу на восьми улицах

Сегодня в Тюмени не будет работать светофоры сразу на восьми улицах

25 сентября 2023, 05:28
Фото: 1MI
Сегодня в городе будут проводиться плановые работы на сетях электроснабжения. В связи с этим, автомобилистов предупреждают об отключениях светофоров.

Сегодня тюменским автомобилистам нужно быть особо осторожными: на сетях электроснабжения будут проводиться запланированные работы, в связи с этим светофоры не будут работать сразу на восьми улицах города.

«Тюменьгортранс» предупреждает автолюбителей, что с 8 утра и до 12 дня не работают светофоры на пересечении улиц Самарцева и Салехардской, Самарцева и Ставропольской, Самарцева и Демьяна Бедного.

Также с 9 утра и до 18 вечера светофоры будут отключены на пересечении улиц Первомайской и Осипенко, Первомайской и Советской, Осипенко и Водопроводной, Водопроводной и Комсомольской, Комсомольской и Орджоникидзе.

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#Общество#Тюмень#Дороги#Безопасность на дорогах#Отключение#Отключения светофоров#Светофоры#Предупреждение#Любовь Селезнева
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