С начала года в Тюмени произошло 99 аварий на пешеходных переходах

В период с января по сентябрь этого года на пешеходных переходах произошло 99 аварий, 2 из которых унесли жизни людей, в том числе и ребенка. 103 человека получили травмы различной степени тяжести. Каждый шестой пешеход был сбит на нерегулируемом пешеходном переходе в темное время суток. Осенью, когда темнеет раньше, а дорога становится мокрой, шансы стать участником ДТП увеличиваются в разы.