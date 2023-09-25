С начала года в Тюмени произошло 99 аварий на пешеходных переходах

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Пешеходный переход — зона, выделенная на проезжей части специально для безопасного пересечения дороги, однако, отсутствия аварий она не гарантирует, поэтому госавтоинспекторы призывают тюменцев быть внимательнее.
В период с января по сентябрь этого года на пешеходных переходах произошло 99 аварий, 2 из которых унесли жизни людей, в том числе и ребенка. 103 человека получили травмы различной степени тяжести. Каждый шестой пешеход был сбит на нерегулируемом пешеходном переходе в темное время суток. Осенью, когда темнеет раньше, а дорога становится мокрой, шансы стать участником ДТП увеличиваются в разы.
Госавтоинспекторы настоятельно рекомендуют тюменцам носить на одежде светоотражающие наклейки, брелоки и значки, чтобы стать для водителей более заметными и обезопасить себя при переходе дороги.